Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что накануне на Донбассе погиб старший солдат Олег Андриенко.

Что сказал Зеленский о гибели бойца

Соответствующее заявление глава государства сделал на брифинге по итогам встречи с президентом Молдовы Майей Санду. Об этом сообщает 24 канал.

К теме На Донбассе от выстрела вражеского снайпера погиб украинский боец: известно его имя

Накануне, к большому сожалению, мы понесли одну боевую потерю. Это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. И я хочу выразить искренние соболезнования его семье, близким и боевым собратьям,

– заметил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что на встрече со своей молдавской коллегой он подробно ознакомил ее с ситуацией в Украине, в том числе и на Донбассе.

Главное о гибели Олега Андриенко

Трагедия произошла возле Опытного 11 января.

Известно, что пророссийские наемники открыли огонь из снайперского оружия.

В результате украинский боец получил смертельное ранение.

Олегу было 38 лет. Он служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде.

У военного остались маленький сын Тимур, жена Марина и мать.

Это вторая потеря Украины в 2021 году. Первой была смерть старшего солдата Виктории Слободянюк, которая умерла 8 января. Правда, обстоятельства инцидента неизвестны.

Какие еще заявления сделали Зеленский и Санду – читайте по ссылке.