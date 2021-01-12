Гибель старшего солдата Андриенко на Донбассе: появилась реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что накануне на Донбассе погиб старший солдат Олег Андриенко.
Что сказал Зеленский о гибели бойца
Соответствующее заявление глава государства сделал на брифинге по итогам встречи с президентом Молдовы Майей Санду. Об этом сообщает 24 канал.
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Накануне, к большому сожалению, мы понесли одну боевую потерю. Это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. И я хочу выразить искренние соболезнования его семье, близким и боевым собратьям,
– заметил Зеленский.
Кроме того, президент рассказал, что на встрече со своей молдавской коллегой он подробно ознакомил ее с ситуацией в Украине, в том числе и на Донбассе.
Главное о гибели Олега Андриенко
- Трагедия произошла возле Опытного 11 января.
- Известно, что пророссийские наемники открыли огонь из снайперского оружия.
- В результате украинский боец получил смертельное ранение.
- Олегу было 38 лет. Он служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде.
- У военного остались маленький сын Тимур, жена Марина и мать.
- Это вторая потеря Украины в 2021 году. Первой была смерть старшего солдата Виктории Слободянюк, которая умерла 8 января. Правда, обстоятельства инцидента неизвестны.
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