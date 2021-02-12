Школьник Антон Логвинов из Харькова мог умереть от падения с моста. Правда, правоохранители пытаются выяснить, это было убийство или самоубийство.

Телесные повреждения характерны для падения с высоты. Об этом рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж.

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Что говорят в полиции о смерти школьника

Дело расследуют как умышленное убийство. Правоохранители продолжают собирать записи камер наблюдения и показания очевидцев. Сейчас пытаются понять, парень сам спрыгнул с моста или его кто-то толкнул из-за конфликта.

Какие версии

Парня могли убить знакомые из-за ссоры;

могли убить неизвестные на почве внезапного конфликта;

самоубийство или несчастный случай.

Однако отметили, что Антона точно не ограбили, ведь его мобильный телефон и вещи были у него. По словам следователей, конфликтов дома у парня не было.

По делу назначили 10 экспертиз

Досудебное расследование продолжается. Назначили 10 экспертиз, в частности, цитологическую, молекулярно-генетическую, компьютерно-техническую.

Важно! Полиция обратилась к харьковчанам: просят предоставить видео с регистраторов автомобилей, проезжающих Алексеевский мост 8 февраля.

Что известно о смерти школьника в Харькове