Гибель школьника в Харькове: полиция назвала предварительную причину
Школьник Антон Логвинов из Харькова мог умереть от падения с моста. Правда, правоохранители пытаются выяснить, это было убийство или самоубийство.
Источник:24 канал
Телесные повреждения характерны для падения с высоты. Об этом рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж.
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Что говорят в полиции о смерти школьника
Дело расследуют как умышленное убийство. Правоохранители продолжают собирать записи камер наблюдения и показания очевидцев. Сейчас пытаются понять, парень сам спрыгнул с моста или его кто-то толкнул из-за конфликта.
Какие версии
- Парня могли убить знакомые из-за ссоры;
- могли убить неизвестные на почве внезапного конфликта;
- самоубийство или несчастный случай.
Однако отметили, что Антона точно не ограбили, ведь его мобильный телефон и вещи были у него. По словам следователей, конфликтов дома у парня не было.
По делу назначили 10 экспертиз
Досудебное расследование продолжается. Назначили 10 экспертиз, в частности, цитологическую, молекулярно-генетическую, компьютерно-техническую.
Важно! Полиция обратилась к харьковчанам: просят предоставить видео с регистраторов автомобилей, проезжающих Алексеевский мост 8 февраля.
Что известно о смерти школьника в Харькове
- 15-летнего Антона Логвинова нашли мертвым 10 февраля. Перед тем его искали 2 суток.
- Мать заподозрила неладное сразу, как сын исчез, ведь его телефон был выключен.
- Соседи уверяют, мальчик был послушным, а семья – хорошей.
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