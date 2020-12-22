Смерть бойца Ярослава Журавля: ГБР обязали открыть дело против Зеленского
Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть дело против президента Владимира Зеленского. Иск подал Сергей Журавель, который считает, что его сын Ярослав мог погибнуть на Донбассе из-за бездействия главнокомандующего.
Об удовлетворении иска сообщил боец десятой горно-штурмовой бригады Глеб Бабич. Это сообщение в своем фейсбуке распространил Сергей Журавель, который подписывается Остапом Подковой.
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Первая, маленькая, но все есть таки победа в деле Ярослава Журавля. Печерский райсуд удовлетворил жалобу отца Сергея Журавля на Государственное бюро расследований,
– подчеркнул Глеб Бабич.
Он подчеркнул, что ГБР обязали открыть дело из-за возможного бездействия Владимира Зеленского, которое могло стать причиной гибели военного Ярослава Журавля. Теперь ГБР должно внести сведения в ЕРДР и начать следственные действия.
Военный также рассказал, что когда Сергей Журавель напрямую обращался в Госбюро, там отказались возбуждать дело, мотивируя это тем, что президент не является военнослужащим.
Как погиб Ярослав Журавель и при чем здесь Зеленский:
- Это случилось еще в июле 2020 года – до перемирия, которого все равно не придерживаются боевики. Он был одним из участников разведгруппы, которая после обещания боевиков не вести обстрелов, отправилась на эвакуацию тела лейтенанта Дмитрия Красногрудя.
- Тогда боевики нарушили обещание и начали обстрел. Погиб медик Николай Ильин ("Эстонец"), а Ярослав Журавель получил ранения. Все видели видео, где он сам оказывал себе медицинскую помощь.
- Украинская разведгруппа покинула "серую зону", а Журавель остался там один раненный. Высшее командование страны тогда не позволило направить новую группу для его спасения, чтобы не подвергать опасности других военных.
- Ярослав Журавель остался в "серой зоне" один. Он три дня истекал кровью, пока не умер, так и не дождавшись помощи.
- "В бою все может быть. Возможно, не было возможности его спасти. Возможно, чтобы его спасти, нужно было рисковать жизнями еще двух-трех бойцов, и тогда бы потери были бы совсем другими", – заявлял тогда Михаил Забродский.
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