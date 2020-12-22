Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть дело против президента Владимира Зеленского. Иск подал Сергей Журавель, который считает, что его сын Ярослав мог погибнуть на Донбассе из-за бездействия главнокомандующего.

Об удовлетворении иска сообщил боец ​​десятой горно-штурмовой бригады Глеб Бабич. Это сообщение в своем фейсбуке распространил Сергей Журавель, который подписывается Остапом Подковой.

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Первая, маленькая, но все есть таки победа в деле Ярослава Журавля. Печерский райсуд удовлетворил жалобу отца Сергея Журавля на Государственное бюро расследований,

– подчеркнул Глеб Бабич.

Он подчеркнул, что ГБР обязали открыть дело из-за возможного бездействия Владимира Зеленского, которое могло стать причиной гибели военного Ярослава Журавля. Теперь ГБР должно внести сведения в ЕРДР и начать следственные действия.

Военный также рассказал, что когда Сергей Журавель напрямую обращался в Госбюро, там отказались возбуждать дело, мотивируя это тем, что президент не является военнослужащим.

Как погиб Ярослав Журавель и при чем здесь Зеленский: