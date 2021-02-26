Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту гибели мирного жителя Хутора Вильный на Луганщине. Трагедия произошла 23 февраля.

Тогда боевики дистанционно заминировали поселок. От взрыва одной из гранат на собственном дворе погиб 73-летний мужчина.

К теме Боевики обстреляли мирных жителей на Донбассе: от тяжелых травм погиб мужчина

Предварительные результаты расследования

Боевики совершили дистанционное установки противопехотных осколочных мин натяжного действия ПОМ-2. Они установили боеприпасы на территории жилого сектора поселка Хутор Вольный.



Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты противопехотной мины ПОМ-2. После проведения экспертиз их должны приобщить к материалам соответствующего уголовного производства.



Досудебное расследование проводят по статье Уголовного кодекса "Террористический акт, который привел к гибели человека". Она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.



Процессуальное руководство по делу осуществляет руководство Луганской областной прокуратуры.

Другие подробности инцидента

По данным пресс-центра Объединенных сил, тогда оккупанты также применили станковые противотанковые гранатометы.

Что касается погибшего, то мужчина в результате взрыва получил тяжелые множественные ранения.

Первую медицинскую помощь оказали военные медики. Затем мужчину доставили в лечебное учреждение.

Врачи несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался.

Важно Развязывание войны: Венедиктова назвала чиновников России, которым объявили подозрение

Что известно о ПОМ-2?

Это противопехотная мина осколочного натяжного действия. Ее производили в СССР и до сих пор производят в России. ПОМ-2 устанавливают только средствами дистанционного минирования.



Использование этого средства поражения запрещено в соответствии с Оттавской конвенцией от 3 декабря 1997 года. В документе говорится о запрете применения, накопления запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении.

Заметим! С начала 2021 года на Донбассе уже погибли 16 украинских защитников. Подробнее с ситуацией на зоне Объединенных сил можете ознакомиться по этой ссылке.