СБУ начала расследование теракта в хуторе Вильном: тогда погиб мирный житель
Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту гибели мирного жителя Хутора Вильный на Луганщине. Трагедия произошла 23 февраля.
Источник:пресцентр СБУ
Тогда боевики дистанционно заминировали поселок. От взрыва одной из гранат на собственном дворе погиб 73-летний мужчина.
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Предварительные результаты расследования
- Боевики совершили дистанционное установки противопехотных осколочных мин натяжного действия ПОМ-2. Они установили боеприпасы на территории жилого сектора поселка Хутор Вольный.
- Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты противопехотной мины ПОМ-2. После проведения экспертиз их должны приобщить к материалам соответствующего уголовного производства.
- Досудебное расследование проводят по статье Уголовного кодекса "Террористический акт, который привел к гибели человека". Она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.
- Процессуальное руководство по делу осуществляет руководство Луганской областной прокуратуры.
Другие подробности инцидента
- По данным пресс-центра Объединенных сил, тогда оккупанты также применили станковые противотанковые гранатометы.
- Что касается погибшего, то мужчина в результате взрыва получил тяжелые множественные ранения.
- Первую медицинскую помощь оказали военные медики. Затем мужчину доставили в лечебное учреждение.
- Врачи несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался.
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Что известно о ПОМ-2?
Это противопехотная мина осколочного натяжного действия. Ее производили в СССР и до сих пор производят в России. ПОМ-2 устанавливают только средствами дистанционного минирования.
Использование этого средства поражения запрещено в соответствии с Оттавской конвенцией от 3 декабря 1997 года. В документе говорится о запрете применения, накопления запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении.
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