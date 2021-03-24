Комплексная комиссионная экспертиза пришла к выводу, что лидер Народного Руха Вячеслав Чорновил получил смертельную травму в результате ДТП в марте 1999 года. Подтверждений других версий гибели пока нет.

Об этом изданию рассказал заместитель директора департамента коммуникаций с медиа МВД Ярослав Тракало.

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Результаты новой комплексной экспертизы

В 2014 году расследование обстоятельств гибели лидера Народного руха Украины возобновили, в частности взялись проверять комплексную экспертизу.

Тракало сообщил, что экспертиза, которая длилась почти 2 года (с 31 января 2017 года по 29 октября 2018 года), установила, что повреждения, которые были обнаружены при судебно-медицинской экспертизе тела Чорновила и во время экспертизы останков при эксгумации, "являются такими, которые сформировались в результате травмирования пассажира, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием".

Их возникновение является преимущественно результатом действия массивного тупого предмета с преобладающей контактной поверхностью, которым могли быть детали кузова (салона) до его деформации и в дальнейшем части деформированного кузова автомобиля,

– цитирует Тракало заключение экспертов.

Заместитель директора департамента коммуникаций добавил, что подтверждение теории, что Чорновил был смертельно травмирован уже после аварии, нет. В частности, экспертиза, отработав имеющиеся материалы, не нашла доказательств в пользу версии о повреждении кастетом, однако все же полностью эту версию не исключает.

На каком этапе находится расследование дела

Представитель МВД ответил отрицательно на вопрос о том, исчерпано ли дело.

На уточняющие вопросы издания, на какой стадии находится следствие, допрашивали ли повторно водителя "КамАЗа" Владимира Куделя, проводили ли с ним следственные действия, есть ли перспективы расследования, Тракало отметил, что во время проведения досудебного расследования Куделя неоднократно допрашивали об обстоятельствах ДТП.

Однако впоследствии от дачи показаний он отказался, объяснив это тем, что все обстоятельства происшествия он сообщил ранее и ничего нового добавить не может.

Кроме того, согласно указаниям Офиса генерального прокурора, сейчас продолжается проведение допросов судебных экспертов, которые проводили экспертизы в уголовном производстве,

– заявил Тракало.

Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Окончательного решения еще не приняли, поскольку продолжается проведение следственных действий.

В МВД отмечают, что расследование не является легким, учитывая значительный период, который прошел с момента трагедии. Однако все заинтересованы в том, "чтобы истина в этом деле была установлена".

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