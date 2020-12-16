Сотрудники Государственной фискальной службы Украины разоблачили менеджмент сети пиццерий, что работает в Украине под международным брендом. Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 млн гривен. По данным СМИ, речь идет о Domino's Pizza.

Заявление ГФС по разоблачению международной сети пиццерий

По словам временно исполняющего главы ведомства Дмитрия Сосиновича, операцию провели в Киеве. Об этом сообщает прецентр Государственной фискальной службы.

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Во время обысков офисных помещений и складов сотрудники ГФС обнаружили и изъяли:

цифровые носители,

черновые записи,

финансово-хозяйственные документы,

наличные средства.

Что обнаружили и изъяли при обыске / Фото пресс-центра ГФС

Правоохранители предварительно установили, что "организованная преступная группа осуществляла свою деятельность для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах". Происходило это во время предоставления услуг мобильного питания под известным международным брендом.

Какой вывод делают в ГФС

Фактически одна из компаний действовала в составе организованной группы.

Она в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товаров через офлайн- и онлайн-магазины.

В то же время скрывала реальные объемы полученного дохода.

Для этого использовала подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен был декларироваться компанией.

В итоге такие действия привели к непоступлению в бюджет средств на общую сумму свыше 75 миллионов гривен.

Издание "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники сообщает, что ГФС разоблачила сеть пиццерий Domino's Pizza.

Журналисты 24 канала пытались связаться представителями компании Domino's Pizza в Украине. Но в киевском офисе нам отказались комментировать ситуацию. Как только мы что-то новое выясним – обязательно Вам сообщим.

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