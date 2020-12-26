Даниил Гетманцев считает, что организаторы, которые вывели предпринимателей с протестами в центр Киева, играют в политику. Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что протестующие не идут на компромиссы.

Гетманцев также сравнил украинских предпринимателей в Польше и в Украине. Он подчеркнул, что фискализация нужна Украине. Об этом Гетманцев рассказал в интервью "Радио Свобода".

Важно "Квартал 95" шутками ответил ФЛП за протест под своим концертом: видео

Глава комитета Совета по вопросам финансов вспомнил опыт соседей, в частности Польши.

Там тоже были митинги, несогласия, но страна нормально работает, все "в белую", все классно. Мы туда едем. У наших бизнесменов, которые там (в Польше – 24 канал) организовывают бизнес, тоже не возникает вопросов, а почему, собственно говоря, они в Варшаве должны выдавать чек,

– пояснил депутат.

Сами же организаторы акций настаивают на отсутствии связей с какой-либо партией.

Почему ФЛП выходят на протесты

Украинские предприниматели вышли на улицы из-за инициативы властей об обязательном введении кассовых аппаратов. Это заставит бизнес показывать настоящий доход , чтобы платить все налоги.

, чтобы платить все налоги. ФЛП считают, что власть таким образом "ущемляет их конституционные права". Они выходят на протесты и просят их поддержать.

и просят их поддержать. Также предприниматели не удовлетворены введением локдауна с 8 по 24 января.

Больше о протестах предпринимателей в Киеве – читайте по ссылке.