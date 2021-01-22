Гетманцев эмоционально призвал "слуг народа" не замалчивать вопрос Дубинского
"Слуга народа" Даниил Гетманцев обратился к своим коллегам по фракции. Он призвал нардепов сформировать общую позицию в отношении Александра Дубинского.
Гетманцев считает, что обстоятельное обсуждение позволит политсиле стать сильнее. Поэтому, мол, не стоит замалчивать эти вопросы. Такой призыв политик опубликовал в своем телеграм-канале.
Обратите внимание Кива и Дубинский без денег: почти 80 нардепов не получат свою зарплату
Народный депутат не пожалел красок, чтобы описать сложившуюся ситуацию. В частности отметил, что "определенные группы влияния разыграли вокруг Дубинского водевиль".
Он плавно переходит в мыльную оперу с элементами гротеска. Со своими ряжеными провокаторами, интригами и дремучей драматургией. Пьеса разворачивается на фоне мертвого молчания фракции,
– подчеркнул Гетманцев.
"Несмотря на личное отношение к любому политику, мы всегда должны оставаться людьми и дольше – командой. Мы сильны единством, честностью и открытостью", – подчеркнул он.
"Вопрос Дубинского": о чем говорится
- Общество активно обсуждает несколько тем, которые касаются Дубинского. Он стал одним из украинцев, которые накануне попали под санкции США из-за вмешательства в президентские выборы.
- Кроме этого, Офис генпрокурора открыл против Дубинского 2 уголовных производства. Они касаются уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Поделиться новостью