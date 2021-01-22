"Слуга народа" Даниил Гетманцев обратился к своим коллегам по фракции. Он призвал нардепов сформировать общую позицию в отношении Александра Дубинского.

Гетманцев считает, что обстоятельное обсуждение позволит политсиле стать сильнее. Поэтому, мол, не стоит замалчивать эти вопросы. Такой призыв политик опубликовал в своем телеграм-канале.

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Народный депутат не пожалел красок, чтобы описать сложившуюся ситуацию. В частности отметил, что "определенные группы влияния разыграли вокруг Дубинского водевиль".

Он плавно переходит в мыльную оперу с элементами гротеска. Со своими ряжеными провокаторами, интригами и дремучей драматургией. Пьеса разворачивается на фоне мертвого молчания фракции,

– подчеркнул Гетманцев.

"Несмотря на личное отношение к любому политику, мы всегда должны оставаться людьми и дольше – командой. Мы сильны единством, честностью и открытостью", – подчеркнул он.

"Вопрос Дубинского": о чем говорится

Общество активно обсуждает несколько тем, которые касаются Дубинского. Он стал одним из украинцев, которые накануне попали под санкции США из-за вмешательства в президентские выборы.

Справка. На сайте Минфина США пояснили, что ввели санкции против 7 граждан Украины и 4 украинских СМИ, которые связаны с Россией и являются частью сети иностранного влияния.