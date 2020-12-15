Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Герус подхватил коронавирус. Сейчас он чувствует себя нормально и находится дома на самоизоляции.

Коронавирус у Геруса COVID-19 заразились также жена и дети нардепа. Об этом Герус сообщил на своей странице в фейсбуке 15 декабря. Читайте также Больных COVID-19 в Украине выявлять будут больше: Степанов назвал причину Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, нахожусь дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно,

– отметил Герус. Нардеп также призвал всех беречься от вируса и пожелал украинцам "36,6". У кого из украинских политиков обнаружили COVID-19 в декабре 7 декабря, о инфицирования коронавируса сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Глава города перешел на дистанционную работу.

9 декабря вирусом заразился мэр Одессы Геннадий Труханов. 11 декабря политика госпитализировали в больницу. Он находился в состоянии средней тяжести.

10 декабря заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что уже 3 дня болеет COVID-19. Кроме того, вирусом заразился его 4-летняя дочь.