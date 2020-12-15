Нардеп от "Слуги народа" Герус заразился коронавирусом
Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Герус подхватил коронавирус. Сейчас он чувствует себя нормально и находится дома на самоизоляции.
Коронавирус у Геруса
COVID-19 заразились также жена и дети нардепа. Об этом Герус сообщил на своей странице в фейсбуке 15 декабря.
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Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, нахожусь дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно,
– отметил Герус.
Нардеп также призвал всех беречься от вируса и пожелал украинцам "36,6".
У кого из украинских политиков обнаружили COVID-19 в декабре
- 7 декабря, о инфицирования коронавируса сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Глава города перешел на дистанционную работу.
- 9 декабря вирусом заразился мэр Одессы Геннадий Труханов. 11 декабря политика госпитализировали в больницу. Он находился в состоянии средней тяжести.
- 10 декабря заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что уже 3 дня болеет COVID-19. Кроме того, вирусом заразился его 4-летняя дочь.
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