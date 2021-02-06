На электростанциях группы компаний ДТЭК аварийно остановили 2 энергоблока. Такие остановки сказываются на работе всей энергосистемы.

Это произошло в субботу, 6 февраля. Об остановке заявил председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

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Как он сообщил, остановились следующие блоки:

№2 Челябинской ТЭС (ДТЭК Западэнерго). Причиной остановки стал шум в топке котла.

№5 Добротворской ТЭС (ДТЭК Западэнерго). Причиной стала неисправность автомата безопасности.

Такие остановки энергоблоков существенно затрудняют работу энергосистемы, а сегодня ночью температура упадет до -14 градусов. Тем не менее, системный оператор Укрэнерго балансирует ситуацию за счет других источников,

– написал Герус.

Он заверил, что всем потребителям есть стабильная и бесперебойная подача электроэнергии.

Внимание. Ранее ДТЭК Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго.