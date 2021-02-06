Герус: 2 энергоблока аварийно остановили на электростанциях ДТЭК
На электростанциях группы компаний ДТЭК аварийно остановили 2 энергоблока. Такие остановки сказываются на работе всей энергосистемы.
Источник:Телеграм-канал Геруса
Это произошло в субботу, 6 февраля. Об остановке заявил председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.
Обратите внимание Как Украине привлечь инвестиции для снижения углеродного следа экономики: объясняет ДТЭК
Как он сообщил, остановились следующие блоки:
- №2 Челябинской ТЭС (ДТЭК Западэнерго). Причиной остановки стал шум в топке котла.
- №5 Добротворской ТЭС (ДТЭК Западэнерго). Причиной стала неисправность автомата безопасности.
Такие остановки энергоблоков существенно затрудняют работу энергосистемы, а сегодня ночью температура упадет до -14 градусов. Тем не менее, системный оператор Укрэнерго балансирует ситуацию за счет других источников,
– написал Герус.
Он заверил, что всем потребителям есть стабильная и бесперебойная подача электроэнергии.
Поделиться новостью