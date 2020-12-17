Новая серьезная вспышка коронавируса в Германии привела к 900 смертей в день – максимального результата за всю пандемию в этой стране. Уже понятно, что спасти Рождество не получится, только отменить.

Коронавирус все же нанес смертельный удар по Германии, которая до этого отличалась устойчивостью своей медицинской системы. Но активные рождественские закупки привели к мощной вспышке. В результате – жесткий локдаун. 24 канал рассказывает, как самая сильная страна ЕС дошла до такой ситуации.

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Отмена традиции, которой уже сотни лет

В этом году, по большей части, без рождественских базаров / Фото DW

Глинтвейн, ломтики хлеба, баварские и немецкие колбаски, имбирное печенье. Немецкие новогодние и рождественские ярмарки всегда были большие и яркие. И такими оставались веками. Первые ярмарки под открытым небом появились в 1300-х годах XIV века, когда территория еще была в составе Священной Римской Империи.

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Тогда продукцию продавали людям, идущим из церквей, а сейчас это – способ собраться семьей и с друзьями. Даже те, кто приходит один, находит утешение в атмосфере праздника.

Но в этом году ее отменят из-за усиления коронавируса в Германии. Не состоятся ярмарки в Дрездене, Франкфурте-на-Майне, Дортмунде и старейшая – в Нюрнберге. Там не будет традиционной золотой фигуры Кристкинд, сообщает NYT. У дворца Шарлоттенбург нет духового оркестра, площадь Жандарменмаркт – пуста. А именно там в столице был рождественский городок. Теперь лишь несколько киосков надеются заманить покупателей на расстоянии.

Настроение у немцев из-за этого, разумеется, плохое. Например, в городе Кельн ежегодно бывало 5 млн людей на праздники, что способствует экономическому росту региона. Около 3000 ярмарок в 2019 году собрали 3,5 млрд долларов прибыли. Пивоварни, ремесленники, пекарни и рестораны также большую часть прибыли собирают именно на зимних праздниках.

Впрочем, в 2020 году в Кельне не откроется ни один рынок: за 10 дней до Рождества, мощная страна пошатнулась и вошла в суровый локдаун. Все магазины не первой необходимости будут закрыты, как и школы, бары, развлекательные комплексы и рестораны. Кинотеатры закрыты, обычно запруженные улицы немецких городов – безлюдны.

Где именно произошла ошибка?

Так что пошло не так? В комментарии изданию ABC, профессор психологии Академии наук Леополдины Ральф Гертвиг приводит страшные цифры: каждые 3 минуты один немец умирает от COVID-19. Тенденция роста количества умерших от вируса началась еще в ноябре и набирает обороты в декабре.

Неутешительные немецкие показатели В цифрах это выглядит так: если 28 ноября было 21,23 новых случаев на 100 тысяч человек, то 12 декабря уже 26 случаев на 100 тысяч. За неделю – около 134 на 100 тысяч, это намного выше планки в 50 в неделю. Ежедневные заражения колеблются между 20 и 30 тысячами.

Гертвиг считает, что весной, при сдерживании первой волны, была допущена ошибка.

Профессор выделяет несколько причин:

уставшее от ковида население

рост самоуспокоенности

неоднозначная коммуникация от политиков

вера в достаточность мягких или частичных ограничений

Германия прошедшие шесть недель прожила в режиме частичной изоляции, школы и магазины были открыты. Скорее всего, это способствовало дальнейшему распространению болезни. Эксперты и экономисты уверены, что предыдущий локдаун – провальный. Не все выполняли правила, центры городов были забиты.

Рождественскую активность обвинила и канцлер Ангела Меркель: "Из-за рождественских походов по магазинам, количество социальных контактов серьезно увеличилось. Новые меры уберегут нашу систему от перегрузки".

Ситуация в Германии остается напряженной / Фото Imago-images

В Германии от COVID-19 умерли 23,5 тысячи людей на момент написания этого материала. Это втрое меньше, чем в Италии и Великобритании. Но система не вечна: в Дрездене призывают к ношению масок и социальной дистанции из-за возможной перегрузки.

Экспоненциальный рост уменьшился, поэтому Германия вышла на плато. Но Меркель назвала произошедшее "лишь частичным успехом". Число пожилых людей, болеющих коронавирусом, продолжает расти. Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер упрекнул, что дома для старых людей "все сложнее защищать от вспышек заболевания".

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В трех округах земли Саксония, где расположен Дрезден, уровень инфицирования втрое больше, чем установленный Правительством. Хотя стоит признать, что этот локдаун мягче, чем в тех же Франции или Австрии. Там, чтобы выйти из дома, надо заполнять отдельную форму. Даже весной в Германии действовали более жесткие ограничения.

Саксония также стала сердцем протестов против коронавирусных ограничений. Ответом на это стал комендантский час (также и в Баварии с 21:00 до 5:00).

Рождество в изоляции: каким оно теперь будет

Локдаун заденет даже частные встречи. Внутри здания теперь можно собираться лишь не более пяти человек, не считая детей до 14 лет. По крайней мере, такие правила действуют в Берлине. Рабочие места, по возможности, будут перенесены домой. С 24 по 26 декабря можно будет пригласить 4-х человек "ближайшего семейного круга". Но перед этим должна пройти "неделя защиты" с минимумом контактов.

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Перед Новым Годом нельзя будет продавать фейерверки и массово собираться. Запрет на салюты связан с тем, что в больницы постоянно попадают люди с травмами из-за неосторожного обращения. А сейчас врачи не могут лечить еще и это. Впрочем, запрещать их запускать не будут. Петь на церковных службах будет запрещено, но посещать их в масках будет можно.

Аптеки, супермаркеты, банки и магазины медицинских товаров будут освобождены от уплаты налогов. Прачечные, химчистки, АЗС и почта будут работать и дальше.

Некоторые ярмарки работают, но что-то приобрести можно только из машины. Продавать обязательный на ярмарках алкоголь на открытом воздухе – запрещено. Под запрет подпадает и "глювайн", то есть глинтвейн. Обычно, его продают в больших чашках, из которых идет дым. Из-за этого ограничения, по всей Германии росла негативная реакция.

"Я защищаю тебя!" – рекламная кампания о ношении масок в Германии / Фото US News & World Report

Впрочем, Ангела Меркель и другие чиновники, например Томас Бьоле из Мюнхена, заявили: "глинтвейн не совместим с борьбой с COVID-19. Нет ни социальной дистанции ни ношения масок". Но в Кельне подали на этот запрет судебный иск. Правительство ответило, что окажет финансовую поддержку учреждениям, пострадавшим от закрытия.

Более слабая изоляция может затянуться до весны, пока не будет достаточное количество вакцин. Вирусологи Германии не ожидают улучшения к марту. Сейчас главное – пережить зиму в единстве.