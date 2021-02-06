Германия может ограничить транзит по "Северному потоку-2": причиной является Украина
В Германии правительство может создать механизм для прекращения работы газопровода "Северный поток-2". В частности, это случится, если представители России будут угрожать уменьшить поставки газа через Украину.
Источник:WirtschaftsWoche
По данным издания, канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас не рассматривают возможность выхода из строительства газопровода. В то же время вместо остановки строительства обсуждают создание механизма остановки эксплуатации "Северного потока-2".
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В частности, его будут применять тогда, когда Россия заявит о намерениях сокращения поставок через газотранспортную систему Украины.
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Строительство "Северного потока-2": кратко
- Проект российской компании "Газпром" предусматривает строительство трубопровода, через который должны транспортировать природный газ из России в Европу. Однако в обход Украины.
- В декабре 2019 года Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для газопровода на большой глубине. В результате строительство остановили.
- Россия возобновила строительство "Северного потока-2" в декабре 2020 года.
- Сенат США 1 января 2021 года преодолел вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он предусматривает положение об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Европейский парламент 21 января осудил арест Алексея Навального и призвал остановить строительство "Северного потока-2".
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