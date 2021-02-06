В Германии правительство может создать механизм для прекращения работы газопровода "Северный поток-2". В частности, это случится, если представители России будут угрожать уменьшить поставки газа через Украину.

По данным издания, канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас не рассматривают возможность выхода из строительства газопровода. В то же время вместо остановки строительства обсуждают создание механизма остановки эксплуатации "Северного потока-2".

Читайте также Госдеп США: "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность

В частности, его будут применять тогда, когда Россия заявит о намерениях сокращения поставок через газотранспортную систему Украины.

Обратите внимание! В немецком Бундестаге призвали ввести мораторий на строительство "Северного потока-2". Это время необходимо использовать для того, чтобы США и Евросоюз начали переговоры с Россией. Подробнее об этом – читайте здесь.

К теме "Северный поток-2" достроят, но не факт, что запустят, – Илья Пономарев

Строительство "Северного потока-2": кратко