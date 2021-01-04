В Германии и Франции растет разочарование из-за медленной вакцинации от COVID-19 и планирования программы прививки. Сейчас Европейский Союз одобрил использование только вакцины компаний BioNTech и Pfizer.

Именно они ведут переговоры с потенциальными производственными партнерами. Об этом сообщает DPA.

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В то же время страны Евросоюза начали вакцинировать граждан от COVID-19 позже, чем Великобритания.

Справка. Великобритания стала первой страной, которая начала вакцинацию населения против COVID-19. Там начали делать прививки 8 декабря 2020 года.

Вакцинация в Германии

По мнению генерального секретаря Социал-демократической партии Ларса Клингбейла, Германия значительно отстает от других стран в соревновании за вакцинацию граждан во время пандемии. Он считает, что виновным в этом является министр здравоохранения Йенс Шпан.

В то же время он раскритиковал тех, кто считает, что правительство страны не обеспечило необходимое количество вакцин.

Проблема не в количестве, которое заказывают, а в низкой начальной производственной мощности на фоне чрезвычайно высокого мирового спроса,

– подчеркнул Шпан.

Обратите внимание! В Германии COVID-19 обнаружили у более 1,78 миллиона больных. По состоянию на 4 января 2021 года от коронавируса выздоровели более 1,42 миллиона граждан. С начала пандемии в стране умер 34 791 человек.

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Что происходит во Франции

Граждане Франции также выражают недовольство из-за медленных темпов вакцинации. По словам главы одного из пострадавших регионов Жана Роттнера, "все решают в Париже".

В то же время депутат Европарламента Янник Жадот считает, что программа вакцинации в стране "провалилась". Он добавил, что Франция получила одинаковое количество доз вакцины, как и европейские страны.

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Зато глава французского агентства общественного здоровья считает, что приоритетной является прививка пожилых людей. Он отметил, что не стоит требовать от них самостоятельно ехать в центры вакцинации.

Справка. Во Франции COVID-19 подтвердили уже у 2,66 миллиона человек. С начала пандемии в стране умерли уже более 65 тысяч граждан.