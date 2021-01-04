В Германии и Франции разочарованы вакцинацией от COVID-19: причина
В Германии и Франции растет разочарование из-за медленной вакцинации от COVID-19 и планирования программы прививки. Сейчас Европейский Союз одобрил использование только вакцины компаний BioNTech и Pfizer.
Именно они ведут переговоры с потенциальными производственными партнерами. Об этом сообщает DPA.
Читайте также В Великобритании начали вакцинировать от коронавируса препаратом от AstraZeneca
В то же время страны Евросоюза начали вакцинировать граждан от COVID-19 позже, чем Великобритания.
Вакцинация в Германии
По мнению генерального секретаря Социал-демократической партии Ларса Клингбейла, Германия значительно отстает от других стран в соревновании за вакцинацию граждан во время пандемии. Он считает, что виновным в этом является министр здравоохранения Йенс Шпан.
В то же время он раскритиковал тех, кто считает, что правительство страны не обеспечило необходимое количество вакцин.
Проблема не в количестве, которое заказывают, а в низкой начальной производственной мощности на фоне чрезвычайно высокого мирового спроса,
– подчеркнул Шпан.
К теме В Евросоюзе вскоре могут утвердить еще одну вакцину от COVID-19: какую именно и когда
Что происходит во Франции
Граждане Франции также выражают недовольство из-за медленных темпов вакцинации. По словам главы одного из пострадавших регионов Жана Роттнера, "все решают в Париже".
В то же время депутат Европарламента Янник Жадот считает, что программа вакцинации в стране "провалилась". Он добавил, что Франция получила одинаковое количество доз вакцины, как и европейские страны.
Читайте также Сколько доз вакцины против COVID-19 уже использовали в мире: данные Bloomberg
Зато глава французского агентства общественного здоровья считает, что приоритетной является прививка пожилых людей. Он отметил, что не стоит требовать от них самостоятельно ехать в центры вакцинации.
Поделиться новостью