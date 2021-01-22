Бывшая пресс-секретарь президента-беглеца Виктора Януковича Анна Герман публично призвала почтить память ликвидированных террористов так называемых "ЛНР" и "ДНР". В эфире одного из телеканалов Виктора Медведчука она заявила, что коллаборационисты также являются для государства "своими" людьми.

Скандальная речь Герман

Свое заявление экс-спикер Януковича Анна Герман сделала 21 января в прямом эфире одного из телеканалов Виктора Медведчука, сообщает 24 канал.

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Перед своим выступлением она призвала почтить жертв пожара в Харькове, а также всех погибших на Майдане.

И тех, кто протестовал, и тех 19 правоохранителей, которые были убиты на Майдане. И тех людей, которые погибли на Донбассе с одной и другой стороны. Все они – наши люди,

– заявила Герман.

В ответ на это кто-то из гостей студии уточнил: кроме русских, пришедших сюда.

Но Герман поддержала Надежда Савченко, которая также была приглашена на программу. "Даже россиян можно помянуть", – заявила Савченко.

Далее экс-спикер Януковича продолжила свою некорректную речь и обвинила участников Революции Достоинства в якобы организации "вооруженного переворота".

Мы должны думать о будущем – как объединиться против тех внутренних "террористов", которые, воспользовавшись доверием народа, ограбив милицию, взяв оружие, сделали "государственный переворот",

– добавила Герман.

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Реакция соцсетей на такие заявления Герман

Этот инцидент возмутил украинцев, которые выразили свое недовольство в сети.

"КГБешная к***а Анька Герман подняла и заставила студию почтить память погибших оккупантов боевиков, которые убивают украинцев", – написала в фейсбуке Ирина Пугачева.

"Сначала это чудовище под темой гибели людей в Харькове заставило всех в студии почтить память, включая погибших на Донбассе с той стороны. Да-да, минута молчания за "Моторолой", "Гиви", Захарченко и др. Хорошо, хоть героями их не назвала", – отреагировал ветеран войны на Донбассе Алексей Петров.

Заявления Герман на телеканале Медведчука: видео