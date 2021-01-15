Самыми активными лидерами фракций в Верховной Раде в 2020 году были Ярослав Железняк из "Голоса" и Ирина Геращенко из "Европейской Солидарности". Худшие показатели работы – у Вадима Рабиновича из "Оппозиционной платформы – За жизнь".

В КИУ подсчитали показатели относительно голосований Верховной Рады, посещений заседаний, выступлений и количество зарегистрированных и принятых проектов закона. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в фейсбуке.

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Ирина Геращенко, "Европейская Солидарность":

Приняла участие в 78% голосований.

Выступила 106 раз.

Присутствовала на 86 заседаниях.

Зарегистрировала 51 проект закона, 8 из них приняли.

Ярослав Железняк, "Голос":

Посетил все пленарные заседания – 89.

Принято 16 законов при его соавторстве.

Зарегистрировал 103 проекта законов.

Принял участие в 74% голосований.

Выступил в Раде 101 раз.

Значительно хуже показатели работы у Арахамии и Тимошенко

Значительно отстает от своих коллег по парламенту Давид Арахамия из "Слуги народа". Он принял участие лишь в 54% голосований. Еще ниже показатель у Юлии Тимошенко из "Батькивщины" – 40% голосований и у Юрия Бойко из ОПЗЖ – только 15%.

Антирекорд у коллеги Бойко по фракции Вадима Рабиновича. В его достижениях:

48 посещенных заседаний.

5% голосований.

9 выступлений за год.

При его соавторстве принято только 2 закона.

Интересно! 14 января комитет по правовой политике поддержал инициативу сокращения количества нардепов с 450 до 300. За это проголосовали 17 из 22 членов комитета.