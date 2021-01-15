Геращенко и Железняк – самые активные лидеры фракций в Раде: кто пасет задних
Самыми активными лидерами фракций в Верховной Раде в 2020 году были Ярослав Железняк из "Голоса" и Ирина Геращенко из "Европейской Солидарности". Худшие показатели работы – у Вадима Рабиновича из "Оппозиционной платформы – За жизнь".
В КИУ подсчитали показатели относительно голосований Верховной Рады, посещений заседаний, выступлений и количество зарегистрированных и принятых проектов закона. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в фейсбуке.
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Ирина Геращенко, "Европейская Солидарность":
- Приняла участие в 78% голосований.
- Выступила 106 раз.
- Присутствовала на 86 заседаниях.
- Зарегистрировала 51 проект закона, 8 из них приняли.
Ярослав Железняк, "Голос":
- Посетил все пленарные заседания – 89.
- Принято 16 законов при его соавторстве.
- Зарегистрировал 103 проекта законов.
- Принял участие в 74% голосований.
- Выступил в Раде 101 раз.
Значительно хуже показатели работы у Арахамии и Тимошенко
Значительно отстает от своих коллег по парламенту Давид Арахамия из "Слуги народа". Он принял участие лишь в 54% голосований. Еще ниже показатель у Юлии Тимошенко из "Батькивщины" – 40% голосований и у Юрия Бойко из ОПЗЖ – только 15%.
Антирекорд у коллеги Бойко по фракции Вадима Рабиновича. В его достижениях:
- 48 посещенных заседаний.
- 5% голосований.
- 9 выступлений за год.
- При его соавторстве принято только 2 закона.
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