Парламент 30 марта рассматривал вопрос об осуждении событий на протесте за Сергея Стерненко под Офисом Президента. Во время выступления народного депутата Ирины Геращенко вспыхнул конфликт, она заявила, что один из парламентариев – пьян.

В Раде 30 марта говорили о событиях под ОП. На трибуну с выступлением вышла народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

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Детали выступления Геращенко

3 часа Рада тратит на этот спектакль и мы видим деградацию правоохранительных и силовых структур страны, которая занимается не тем, чем надо,

– начала она.

Далее Геращенко отметила, что она и некоторые нардепы, которые ранее работали в политической журналистике, помнят, как "во времена Виктора Януковича Украину превращали в полицейское государство".

После этого вспыхнул спор между представителями "Слуги народа" и "ЕС", в эпицентре которого оказался пятый президент Петр Порошенко. Впоследствии в парламентском зале выключили микрофоны.

Нардеп заявила, что один из ее коллег пьян

Когда Геращенко продолжила свое выступление, то добавила:"Раньше думали, что в Раду зашли новые лица, однако на самом деле это – люди без принципов и правил".

Те, кто называет государственным символом двери (поврежденные двери ОП – 24 канал), но унижает президента (Петра Порошенко – 24 канал). А в 1 ряду сидит нетрезвый человек,

– подчеркнула нардеп.

Она уточнила, что фамилия парламентария "начинается на букву Ш". В связи с этим Геращенко попросила провести нардепу алкотест.

Впоследствии фотограф Ян Доброносов в фейсбуке отметил, что речь идет о депутате от "Слуги народа" Сергее Швеце. На что Геращенко в комментариях добавила: "Я не просто утверждаю, а обратилась в полицию, чтобы у него взяли алкопробу".

Сам Швец, как пишут в телеграме "Политика Страны", сообщил, что не употреблял алкоголь и все обвинения безосновательны. "Сдуру одна из депутаток об этом гавкнула", – сказал Швец.

Выступление Геращенко: смотрите видео

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