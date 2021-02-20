В 2020 году на дорогах Украины погибло более 3,5 тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. В то же время в Швеции погибает в 8 раз меньше людей на количество населения.

Такая ситуация – из-за лучшей дорожной инфраструктуры Швеции, обустроенных пешеходных переходов и светофоров. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, в европейских школах лучше воспитывают уважение к участникам движения. А также в странах Европы очень серьезное наказание за нарушение правил дорожного движения.

Статистика по управлению в состоянии опьянения

Геращенко привел печальную статистику по управлению водителями в состоянии опьянения. В 2020 году полицейские составили 129 447 протоколов о совершении административных правонарушений по статье 130 КУоАП, из них:

9456 – второй раз на то же лицо;

7904 – в третий раз на то же лицо.

Количество "пьяных" ДТП с пострадавшими, как отметил министр – 4 522. В целом оформили 28 570 административных материалов за управлением ТС, которые были лишены права управления по решению суда.

Важно! Верховная Рада 16 февраля поддержала законопроект, согласно которому усиливается ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Раньше был только административный штраф, но после поддержания народными депутатами законопроекта, теперь водителей, которые во второй или третий раз садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения – будут арестовывать. Также за второй – третий такой случай – будут конфисковывать транспортное средство.

Штраф за вождение без прав

Геращенко отметил, что после подписания закона, за повторное вождение без прав штраф 20 тысяч гривен, а если третий раз – 40 тысяч гривен с конфискацией автомобиля.

Усиление ответственности за управление в состоянии опьянения / Инфографика 24 канала