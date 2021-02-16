Верховная Рада 16 февраля ужесточила ответственность за управление авто в нетрезвом состоянии. В частности, нардепы увеличили суммы штрафов. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что таким образом смертность на дорогах может уменьшиться на 10 – 15%.

О реакции Геращенко рассказали в пресс-службе МВД.

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Закон поддержали в несколько "обрезанном" виде

Принятие данного законопроекта – это большая победа и шаг вперед. Парламентарии поддержали проект закона несколько в обрезанном виде, в частности, не поддержали нормы о запрете водителям выходить из авто без разрешения полицейского,

– сказал Геращенко.

Также заместитель Авакова отметил, что нардепы уменьшили размер предлагаемого штрафа за превышение скорости до 1700 гривен.

После того, как закон вступит в действие, полиции придется ставить знаки, предупреждающие о режиме контроля скорости.

Важно! За принятие закона проголосовали 325 парламентариев, против были лишь 3. Сам законопроект попал в парламент еще в конце декабря 2029 года. Данные с заседания Верховной Рады.

Какие наказания предусмотрены в законе:

За превышение максимально разрешенной скорости более, чем на 50 километров в час штраф увеличили с 510 гривен до 1700 гривен.

За оставление места ДТП, с 255 гривен до 3400 гривен, а также предусмотрена возможность лишения права водить авто на срок до 1 до 2 лет.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения водитель должен уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен, а также его лишат права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.

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Административные аресты в случаях:

за повторное нарушение – до 10 суток с лишением водительских прав на 3 года, а также изъятие авто или без такового;

за третье нарушение – до 15 суток с лишением водительских прав на 10 лет, а также конфискация авто.

Уголовная ответственность – за что:

Если пострадавший получил травмы средней тяжести – до 3 лет с лишением водительских прав на срок от 3 до 5 лет.

Если пострадавший получил тяжелые травмы – 3 – 8 лет с лишением водительских прав на 5 – 8 лет.

Если потерпевший погиб, 5 – 10 лет с лишением прав на срок от 5 до 10 лет.

Если жертв несколько – 7 – 12 лет заключения с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.

Данные из закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения"