Антон Геращенко утверждает, что протест под Офисом Президента 20 марта изначально планировался как насильственная акция. В то же время благодарит тех, кто пришел на акцию с мирными намерениями.

Заместитель министра МВД Геращенко отметил: выразить свое мнение может каждый желающий – это конституционное право. Впрочем, не надо прибегать к насилию.

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Геращенко говорит о спланированности эскалации

Перед событиями на Банковой, рассказывает Геращенко, митингующие призвали присоединиться к акции и брать с собой бинты и жгуты. Делали это, по его словам, с намеком на то, что будет бойня. Цель – якобы запугать народ и законно избранную власть.

Его (протест – 24 канал) в первую очередь планировали, как акцию насилия. Целью такого протеста было – запугать народ Украины и законно избранную власть,

– заявил Антон Геращенко.

Антон Геращенко поблагодарил мирных митингующих. Он заверил, что МВД будет защищать право граждан Украины на мирный протест.

Заместитель министра призвал всех выходить на улицы и выражать свое мнение, как это было на Майдане, если возникает такая необходимость.

Поэтому я призываю всех, кто хочет выражать свое конституционное право на мирные митинги, выходите на улицы, как это делали мы на Майдане. Но делайте это мирно, так как на сегодня оснований подрывать основы государственного строя – нету,

– сказал он.

Протест под Офисом Президента 20 марта: главное

Сторонники Стерненко собрались под ОП в 19:00. Мирный протест перерос в погром.

Активисты разбили окна здания и обрисовали его красками.

Офис Президента забросали файерами, а напоследок пустили фейерверк.

Полиция не вмешивалась в действия протестующих.

Сразу после акции задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дім Химер" Владислава Стафийчука. Ему предъявили обвинение в хулиганстве.

Кроме того, бойца "Азова" Евгения Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.

Еще одно подозрение объявили организатору протеста Сергею Филимонову.

Сейчас сообщение о подозрении получили уже 5 человек.

Как выглядел Офис Президента после протестов: смотрите видео