Гео Лерос заявил о слежке СБУ, но "агент", похоже, "липовый"
Народный депутат Гео Лерос заявил, что за ним следит "бригада СБУ". Парламентарий опубликовал фото и видео, которые должны подтвердить этот факт, но "тайный агент" не работает в Службе безопасности уже 7 лет.
Источник:Гео Лерос в фейсбуке
Гео Лерос рассказал, что смог задержать "одного из чекистов". Политик вызвал полицию, а в соцсетях попросил, чтобы ситуацию прокомментировал Владимир Зеленский.
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В качестве доказательства слежки СБУ, депутат опубликовал удостоверение сотрудника СБУ на имя подполковника Евгения Золотова. Правда, даже на фото видно, что срок его действия закончился, еще в 2014 году.
Удостоверение человека, который следил за депутатом / Фото Гео Лероса
Также у мужчины было и водительское удостоверение, выданное несуществующим ни сейчас, ни когда-то "Ялтийським МРЭО при УГАИ УГ МВД Украины в АР Крым". Вероятно, по замыслу, это должен был быть Ялтинский МРЭО.
Удостоверение водителя Евгения Золотова / Фото Гео Лероса
Доказательства слежки за народным депутатом / Фото Гео Лероса
Что говорят в Службе безопасности
- Служба безопасности Украины в комментарии "Украинской правде" опровергла факт слежки за народным избранником. Там заверили, что не имеют никакого отношения к людям, которые якобы следят за Гео Леросом.
- Кроме того, в СБУ рассказали, что Евгения Золотова уволили из своих рядов еще в 2014 году – тогда же, когда и закончился срок его служебного удостоверения.
- В Национальной полиции также прокомментировали ситуацию. Правоохранители отметили, что Золотов так и не смог объяснить, для чего следил за Гео Лерос.
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