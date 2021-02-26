Народный депутат Гео Лерос заявил, что за ним следит "бригада СБУ". Парламентарий опубликовал фото и видео, которые должны подтвердить этот факт, но "тайный агент" не работает в Службе безопасности уже 7 лет.

Гео Лерос рассказал, что смог задержать "одного из чекистов". Политик вызвал полицию, а в соцсетях попросил, чтобы ситуацию прокомментировал Владимир Зеленский.

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В качестве доказательства слежки СБУ, депутат опубликовал удостоверение сотрудника СБУ на имя подполковника Евгения Золотова. Правда, даже на фото видно, что срок его действия закончился, еще в 2014 году.



Удостоверение человека, который следил за депутатом / Фото Гео Лероса

Также у мужчины было и водительское удостоверение, выданное несуществующим ни сейчас, ни когда-то "Ялтийським МРЭО при УГАИ УГ МВД Украины в АР Крым". Вероятно, по замыслу, это должен был быть Ялтинский МРЭО.



Удостоверение водителя Евгения Золотова / Фото Гео Лероса



Доказательства слежки за народным депутатом / Фото Гео Лероса

Что говорят в Службе безопасности