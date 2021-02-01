В Генштабе Вооруженных сил предупредили о возможных "заказных провокациях", которые могут подорвать обороноспособность. Поэтому заверили, что ВСУ придерживаются принципов верховенства права.

Источник: Генштаб ВСУ

Отметили, что евроатлантические реформы в ВСУ многих не устраивают, потому что НАТО – это открытость и прозрачность.

Кстати Нацсовет проведет проверку телеканала НАШ после высказываний Бондаренко о ВСУ

Заявление Генштаба

В любой цивилизованной стране человек, который знает о преступлении, должен обратиться в полицию. Вместе с тем втягивание военнослужащих в информационные провокации свидетельствует о заказном характере публикаций.

Обвинения в коррупции и скандальные заявления в адрес руководства Вооруженных Сил Украины безосновательны и имеют признаки клеветы,

– говорится в заявлении.

К чему могут привести такие обвинения

Заметили, что использование лидеров мнений и медиа в информационных кампаниях по дискредитации руководства ВСУ может привести к подрыву обороноспособности государства во время войны.

Поэтому в Генштабе призвали объединить усилия вокруг национальных интересов и безопасности Украины. Нужно сосредоточить их на борьбе с государством-агрессором Россией.

Обратите внимание! Ранее волонтеры анонсировали пресс-конференцию, которая должна состояться 1 февраля. Спикеры хотят рассказать, как якобы в Генштабе принимают необоснованные решения, вопреки интересам военных, а также саботируют выполнение приказов Минобороны.

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