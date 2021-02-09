Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал Россию вывести войска с востока Украины и прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом Столтенберг рассказал 9 февраля во время встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
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По словам генсека НАТО, страны-члены осуждают незаконную аннексию Крыма Россией, а также ее агрессию на Донбассе. Он также подчеркнул, что поощряет усилия, которые Украина направляет на мирное решение конфликта.
О сотрудничестве Украины и НАТО
Столтенберг также обсудил со Шмыгалем, как можно усилить партнерство страны с НАТО, и заверил, что Украина – один из важнейших и близких партнеров Альянса.
Вы предоставляете подразделения для участия в учениях и операциях, в частности в Афганистане и Косово, так же как и в Силы быстрого реагирования,
– заметил Столтенберг.
И добавил, что в НАТО ценят украинскую приверженность евроатлантической безопасности. Именно поэтому Украина для Альянса является партнером с расширенными возможностями. Этот статус позволяет углублять сотрудничество. В качестве примера он привел поддержку в условиях пандемии COVID-19.
Ведь центр НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации координирует доставку медицинской помощи Украине, а союзники использовали украинский самолет, чтобы доставлять оборудование.
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