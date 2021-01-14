Генсек НАТО объяснил, чего ожидает от сотрудничества с Байденом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что доверяет демократическим институтам США. Он надеется на мирный процесс передачи власти Джо Байдену.
Кроме этого, Столтенберг ожидает плодотворного сотрудничества с Байденом как следующим американским президентом, об этом пишет Укринформ.
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Генсек НАТО подчеркнул, что избранный президент США твердо предан трансатлантическому сотрудничеству в Альянсе.
Столтенберг убежден, что Байден является горячим сторонником укрепления сотрудничества между Северной Америкой и Европой.
Также он вновь осудил беспорядки в Вашингтоне, произошедшие 6 января. Он назвал штурм Капитолия шокирующим и неприемлемым.
Все причастные к той "смертоносной атаке" обязательно должны понести ответственность,
– отметил норвежец.
Что известно о штурме Капитолия
- Беспорядки возле здания Конгресса США произошли 6 января. Там как раз собирались объявить официальные результаты выборов.
- Агрессивно настроенные сторонники Трампа пытались прорваться в здание, полиции пришлось применить силовые методы.
- В результате бунта 5 человек погибли, десятки получили ранения и ушибы. Правоохранители задержали больше 50 нарушителей.
Что следует знать о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала
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