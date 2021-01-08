Продолжается расследование крушения самолета возле Тегерана, которое проводится под процессуальным руководством офиса Генпрокурора. За год правоохранители провели более 200 процессуальных и следственных действий, направили 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны.

Украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы в Иране, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета. Об этом заявила в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Заявление Венедиктовой

Она отметила, что сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, а также объема материальных убытков и соблюдения правил международных полетов.

Кроме того, правоохранители начали исследование планшета, который нашли на месте авиакатастрофы. В Украину гаджет передали в декабре 2020 года.

Украина наконец получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета МАУ возле Тегерана. На анализ этого документа и внесение в него замечаний и предложений – 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать,

– написала Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что отчет обнародуют лишь после того, когда его утвердит совет Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Обратите внимание! 5 января 2021 года Иран передал Украине технический отчет. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране

Украинский самолет МАУ сбили в небе над Тегераном 8 января 2020 года.

В результате катастрофы погибли 176 человек из 7 стран мира.

Несколько дней Иран отрицал сбитие самолета и в конце концов признал, что в Boeing 737 попала иранская ракета.



Авиакатастрофа МАУ в Тегеране / инфографика 24 канала