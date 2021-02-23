На фоне приговора активисту Сергею Стерненко депутаты от фракции "Голос" начали сбор подписей за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой. В то же время соответствующую инициативу уже готовы поддержать в других фракциях.

Больше всего голосов смогут собрать во время следующей сессионной недели. Об этом в эфире сообщила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова.

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"После выступления Венедиктовой в парламенте (19 февраля – 24 канал), было очень неприятное ощущение, потому что генеральный прокурор откровенно лгала", – рассказала Устинова.

В чем заключалась сомнительная информация генпрокурорки

Она добавила, что на все вопросы, которые задавали депутаты, в частности в отношении "Приватбанка" и дела Олега Татарова, Венедиктова говорила "откровенно ложь рассчитывая на то, что большинство депутатов не в курсе процессуальных нюансов".

Например, когда ее спросили в деле "Приватбанка", она сказала, что все эти решения были согласованы с Национальным антикоррупционным бюро, а дело Татарова она передала в Службу безопасности по решению суда, сообщила Устинова.

Хотя есть решение Высшего антикоррупционного суда о том, что дело должно остаться в НАБУ, но решение этого суда Венедиктова почему-то не замечает,

– заметила нардеп от "Голоса".

Если возвращаться в "Приватбанк", то здесь под вопросом, насколько правомерна подпись Генпрокурора, потому что все представления НАБУ должны подписывать прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подчеркнула Александра Устинова.

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Она добавила, что вопрос также в том, не будет ли это потом использовано в суде и расценено, как политическое давление.

Судья по делу Стерненко – "на крючке"

Также Александра Устинова отметила, что на судью, вынесшего приговор Сергею Стерненко, оказывали давление. По ее словам, большинство активистов и правоохранителей утверждают что этот судья "на крючке", соответственно, на него можно оказать давление

"В пятницу должен был быть вынесен приговор Сергею Стерненко, который должен был опровергнуть все обвинения прокуратуры, то есть это должен был быть оправдательный приговор, но за неделю полностью изменилось мнение", – сказала Александра Устинова.

Обратите внимание! Активиста Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7,3 годам лишения свободы из-за дела о похищении человека.

Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала