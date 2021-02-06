Генерального продюсера "112 Україна" Артема Марчевського висунули кандидатом в народні депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя". Він балотуватиметься у виборчому окрузі на Донеччині.

Наразі Марчевський керує молодіжним крилом ОПЗЖ. Рішення про його балотування прийняли 4 лютого на з'їзді партії.

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Він братиме участь у проміжних виборах по виборчому окрузі №50 у Донецькій області.

Що відомо про Артема Марчевського

Він часто був гостем в ефірах каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK, які належать соратнику Віктора Медведчука – Тарасу Козаку. Однак генпродюсера титрували у програмах лише як партійного функціонера.

Нещодавно у "каналів Медведчука" з'явились корпункти в 3 містах округу № 50 – Мирнограді, Покровську та Добропіллі (Донеччина).

Виданню "Новости Донбасса" Марчевський заявив, що не бачить конфлікту інтересів у поєднанні політичної діяльності та роботи медіаменеджера.

Наші журналісти цілодобово беруть участь в житті населення, допомагають місцевим жителям висвітлювати проблеми на всю країну і контролюють діяльність місцевої влад,

– заявив він.

До слова, через санкції канали Козака наразі мовлять лише в ютубі, на телебаченні вони заблоковані. Більше про це читайте за посиланням.

Довідка. Довибори до Верховної Ради в окрузі № 50 відбудуться 28 березня 2021 року. Причина – Руслан Требушкін склав депутатський мандат після того, як його обрали мером Покровська.