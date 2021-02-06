Генерального продюсера "112 Украина" Артема Марчевского выдвинули кандидатом в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он будет баллотироваться в избирательном округе Донецкой области.

Сейчас Марчевский руководит молодежным крылом ОПЗЖ. Решение о его баллотировании приняли 4 февраля на съезде партии.

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Он будет участвовать в промежуточных выборах по избирательному округу №50 в Донецкой области.

Что известно об Артеме Марчевском

Он часто был гостем в эфирах каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука – Тарасу Козаку. Однако генпродюсера титровали в программах лишь как партийного функционера.

Недавно у "каналов Медведчука" появились корпункты в 3 городах округа № 50 – Мирнограде, Покровске и Доброполье (Донетчина).

Изданию "Новости Донбасса" Марчевский заявил, что не видит конфликта интересов в совмещении политической деятельности и работы медиаменеджера.

Наши журналисты круглосуточно принимают участие в жизни населения, помогают местным жителям освещать проблемы на всю страну и контролируют деятельность местных властей,

– заявил он.

К слову, из-за санкций каналы Козака пока вещают только в ютубе, на телевидении они заблокированы. Больше об этом читайте по ссылке.

Справка. Довыборы в Верховную Раду в округе № 50 состоятся 28 марта 2021 года. Причина – Руслан Требушкин сложил депутатский мандат после того, как его избрали мэром Покровска.