Геннадию Труханову отменили оправдательный приговор
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову, а также другим обвиняемым. Кроме того, судьи назначили новое рассмотрение дела в ВАКС.
Источник:Центр противодействия коррупции
Такое решение приняла коллегия судей палаты ВАКС 11 февраля под председательством судьи Виктора Панкулича.
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Судьи приняли решение:
- удовлетворить апелляционные жалобы прокуроров САП,
- отменить приговор Малиновского районного суда города Одессы от 4 июля 2019 года.
В Центре противодействия коррупции назвали это решение суда очередной победой, зафиксированной в ВАКС.
Подчеркиваем, они не могли принять другого решения. Ведь закон запрещает судьям выходить за пределы жалобы прокуроров и адвокатов. А прокурор в свою очередь просил именно повторного рассмотрения дела,
– добавили антикоррупционеры.
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