Мэр Харькова Геннадий Кернес умер ночью на 17 декабря. До этого момента он длительное время находился на лечении за границей, в частности боролся с коронавирусом. Кернесу был 61 год.

Умер Геннадий Кернес: что известно

О том, что умер Геннадий Кернес, сообщил его друг бизнесмен Павел Фукс в телеграм. По его словам, причиной смерти Харьковского городского главы стали последствия коронавирусной болезни.

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Ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг,

– написал Фукс.

Смерть Геннадия Кернеса также подтвердила его жена Оксана Гайсинская и секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Последний заметил, что пока ничего не известно ни о дне похорон, ни о месте захоронения – этот вопрос должны решить в течение ближайших часов.

Что этому предшествовало

Об инфицировании коронавирусом Кернеса стало известно в начале сентября. Через некоторое время его госпитализировали. И с тех пор он находился на лечении.

Но даже несмотря на это, политик победил на выборах мэра Харькова. И 9 декабря заочно принес присягу, то есть на сессии горсовета его не было.

11 декабря стало известно о том, что состояние здоровья Кернеса значительно ухудшилось и ему пришлось перейти на полный диализ из-за отказа двух почек.

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