Умер Геннадий Кернес
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер ночью на 17 декабря. До этого момента он длительное время находился на лечении за границей, в частности боролся с коронавирусом. Кернесу был 61 год.
Умер Геннадий Кернес: что известно
О том, что умер Геннадий Кернес, сообщил его друг бизнесмен Павел Фукс в телеграм. По его словам, причиной смерти Харьковского городского главы стали последствия коронавирусной болезни.
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Ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг,
– написал Фукс.
Смерть Геннадия Кернеса также подтвердила его жена Оксана Гайсинская и секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Последний заметил, что пока ничего не известно ни о дне похорон, ни о месте захоронения – этот вопрос должны решить в течение ближайших часов.
Что этому предшествовало
- Об инфицировании коронавирусом Кернеса стало известно в начале сентября. Через некоторое время его госпитализировали. И с тех пор он находился на лечении.
- Но даже несмотря на это, политик победил на выборах мэра Харькова. И 9 декабря заочно принес присягу, то есть на сессии горсовета его не было.
- 11 декабря стало известно о том, что состояние здоровья Кернеса значительно ухудшилось и ему пришлось перейти на полный диализ из-за отказа двух почек.
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Течение недуга Геннадия Кернеса: подробности
- Кернес не появлялся на публике с конца августа 2020 года.
- В сентябре 2020 года у мэра Харькова подтвердили коронавирус и двустороннее воспаление легких.
- Сначала Кернес лечился в Харькове, а затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите".
- В начале октября 2020 года бизнесмен и товарищ мэра Харькова Павел Фукс сообщил, что тот получил отрицательный тест на коронавирус. Однако несколько месяцев спустя Кернес все не возвращался в Украину.
- Тем временем в Украине 25 октября состоялись местные выборы, на которых Кернеса в третий раз избрали городским головой Харькова.
- В начале ноября в Кернеса пообещали, что чиновник вернется в Харьков до 20 декабря и лично проведет сессию горсовета. После этого заявления 9 декабря горсовет провел заседание без Кернеса, на котором секретарем горсовета избрали заместителя мэра Игоря Терехова.
- В том же месяце Фукс опубликовал фото мэра Харькова на больничной койке в Германии, чтобы развеять слухи о якобы смерти чиновника.
- В начале декабря Фукс заверил, что Кернес планирует вернуться в Харьков до 30 декабря.
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