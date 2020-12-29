Генконсул Украины посетил в ростовском СИЗО политзаключенных из Крыма: что сказали узники Кремля
Генеральный консул Украины в российском Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил крымских политзаключенных, которые находятся в местном СИЗО.
Малышевский встретился с Рустемом Сеитмеметовым, Сейтумером Сейтумеровым и Османом Сейтумеровым. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает пресс-служба "Крымской солидарности".
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Ребята искренне жалеют, что на первое судебное заседание не были допущены близкие, но передают всем наилучшие пожелания и слова благодарности за их поддержку. Кроме того, во время своего визита распечатал и показал ребятам присланные фотографии дочерей Рустема Сеитмеметова и сына Сейтумера Сейтумерова,
– рассказал Малышевский.
Что рассказали узники Кремля
- Их этапировали через Краснодар и Новороссийск сперва на "Газели", а затем в так называемом "столыпинском вагоне".
- Примерно 2 недели они находились в спецблоке СИЗО.
- Сейчас все 3 пленника находятся отдельно друг от друга.
- Сейчас они не жалуются на условия содержания.
Что сказал Генконсул
- Ведомство планирует организовать пленникам по делу "Хизб ут-Тахрир" материальную помощь. Они смогут использовать ее на продукты и средства гигиены.
- С семьями пленников установлен контакт для дальнейшего сотрудничества.
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