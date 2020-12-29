Генеральный консул Украины в российском Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил крымских политзаключенных, которые находятся в местном СИЗО.

Малышевский встретился с Рустемом Сеитмеметовым, Сейтумером Сейтумеровым и Османом Сейтумеровым. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает пресс-служба "Крымской солидарности".

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Ребята искренне жалеют, что на первое судебное заседание не были допущены близкие, но передают всем наилучшие пожелания и слова благодарности за их поддержку. Кроме того, во время своего визита распечатал и показал ребятам присланные фотографии дочерей Рустема Сеитмеметова и сына Сейтумера Сейтумерова,

– рассказал Малышевский.

Что рассказали узники Кремля

Их этапировали через Краснодар и Новороссийск сперва на "Газели", а затем в так называемом "столыпинском вагоне".

Примерно 2 недели они находились в спецблоке СИЗО.

Сейчас все 3 пленника находятся отдельно друг от друга.

Сейчас они не жалуются на условия содержания.

Что сказал Генконсул

Ведомство планирует организовать пленникам по делу "Хизб ут-Тахрир" материальную помощь. Они смогут использовать ее на продукты и средства гигиены.

С семьями пленников установлен контакт для дальнейшего сотрудничества.

Заметьте! "Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия. Она запрещена в России, однако публично действует в США и Евросоюзе.