Пять человек, которые погибли в масштабной аварии в Польше, удалось идентифицировать. В то же время потерпевшую, которую несколько дней искали родные, только сейчас узнал санитар в одной из больниц Перемышля.

Девушка, которая находится в коме с перебинтованным лицом, является Анастасией Кочатковой. Это в эфире подтвердил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

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Пострадавшую в ДТП Польши идентифицировали

По его словам, сейчас мама пострадавшей находится с дочкой в ​​больнице Перемышля.

Это именно та девушка, о которой сначала говорили, что она была шестым погибшим человеком. Врачи реанимировали ее и она живет,

– отметил Павлюк.

Напомним! Имя Анастасии Кочатковой есть в списке пассажиров, которые покупали билет. В то же время среди погибших ее не было. Родители самостоятельно начали обзванивать больницы и распространять фото дочери.

В каком состоянии остальные пострадавшие

Генконсул отметил, что сейчас 22 человека еще находятся в больницах. Двое из них – в очень тяжелом состоянии. (Кочаткова и мужчина, который находится в больнице Жешова). Все пострадавшие нуждаются в операциях.

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Он рассказал, что в городе Ярославе в больнице отказались предоставить помощь, ведь они не имели на руках страховой полис. "Я вмешался и поговорил с представителем госпиталя: они оказали помощь и поставили на очередь на операцию", – сказал Павлюк.

Кстати говоря! Генконсул напомнил, что год назад был похожий случай с больницей. Тогда автобус разбился в горах возле Перемышля и в госпитале тоже не хотели оказывать помощь. Ситуацию решили только тогда, когда почетный консул внес в кассу наличными 12 тысяч злотых.

Павлюк добавил, что пока трудно сказать, в каких размерах родственники пострадавших получат выплаты. Это станет известно после подсчета расходов и выставленных счетов.

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"Почти все наши граждане были застрахованы, но в случае чего – мы найдем возможность, как рассчитаться с госпиталями", – добавил генконсул.

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