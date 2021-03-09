Пострадавшая в ДТП в Польше: генконсул подтвердил личность девушки, которая находится в коме
Пять человек, которые погибли в масштабной аварии в Польше, удалось идентифицировать. В то же время потерпевшую, которую несколько дней искали родные, только сейчас узнал санитар в одной из больниц Перемышля.
Источник:24 канал
Девушка, которая находится в коме с перебинтованным лицом, является Анастасией Кочатковой. Это в эфире подтвердил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.
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Пострадавшую в ДТП Польши идентифицировали
По его словам, сейчас мама пострадавшей находится с дочкой в больнице Перемышля.
Это именно та девушка, о которой сначала говорили, что она была шестым погибшим человеком. Врачи реанимировали ее и она живет,
– отметил Павлюк.
В каком состоянии остальные пострадавшие
Генконсул отметил, что сейчас 22 человека еще находятся в больницах. Двое из них – в очень тяжелом состоянии. (Кочаткова и мужчина, который находится в больнице Жешова). Все пострадавшие нуждаются в операциях.
В Польше отказывались лечить украинцев
Он рассказал, что в городе Ярославе в больнице отказались предоставить помощь, ведь они не имели на руках страховой полис. "Я вмешался и поговорил с представителем госпиталя: они оказали помощь и поставили на очередь на операцию", – сказал Павлюк.
Павлюк добавил, что пока трудно сказать, в каких размерах родственники пострадавших получат выплаты. Это станет известно после подсчета расходов и выставленных счетов.
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"Почти все наши граждане были застрахованы, но в случае чего – мы найдем возможность, как рассчитаться с госпиталями", – добавил генконсул.
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