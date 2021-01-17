Между Феодосией и Керчью в оккупированном Крыму раньше было большое озеро Генеральское с пресной водой. Также его называют песчанкой.

Сейчас на месте озера нет следов от воды, а на дне растут деревья. Об этом рассказали в инстаграм-аккаунте InstadronCrimea.

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Озеро полностью высохло

Раньше на месте водоема было полноценное полное озеро. Но сейчас от него осталась только пустота.



Озеро в Крыму пересохло / Фото с инстаграм-страницы InstadronCrimea



Как выглядит Генеральское озеро с инстаграм-страницы InstadronCrimea

В его окрестностях располагается несколько садовых кооперативов. Еще в 2014 – 2015 годах пользователи интернета хранили фотографии с естественным пресным водоемом.

Очень надеюсь, что дожди, которые идут несколько дней в Крыму, хоть как-то помогут решить проблему пресной воды в Крыму,

– отметили в сообщении.



На дне озера растут деревья / Фото с инстаграм-страницы InstadronCrimea

Ранее в Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое поставляло воду жителям Симферополя.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант – Россия.

Ситуация с водой в Крыму: коротко