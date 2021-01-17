На дне растут деревья: Генеральское озеро в Крыму полностью высохло – ужасающие фото
Между Феодосией и Керчью в оккупированном Крыму раньше было большое озеро Генеральское с пресной водой. Также его называют песчанкой.
Сейчас на месте озера нет следов от воды, а на дне растут деревья. Об этом рассказали в инстаграм-аккаунте InstadronCrimea.
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Озеро полностью высохло
Раньше на месте водоема было полноценное полное озеро. Но сейчас от него осталась только пустота.
Озеро в Крыму пересохло / Фото с инстаграм-страницы InstadronCrimea
Как выглядит Генеральское озеро с инстаграм-страницы InstadronCrimea
В его окрестностях располагается несколько садовых кооперативов. Еще в 2014 – 2015 годах пользователи интернета хранили фотографии с естественным пресным водоемом.
Очень надеюсь, что дожди, которые идут несколько дней в Крыму, хоть как-то помогут решить проблему пресной воды в Крыму,
– отметили в сообщении.
На дне озера растут деревья / Фото с инстаграм-страницы InstadronCrimea
Ранее в Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое поставляло воду жителям Симферополя.
Ситуация с водой в Крыму: коротко
- Для Крыма 2020 год стал одним из самых засушливых за последние полтора столетия. И наиболее вододефицитном с начала оккупации полуострова.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что до такого состояния Крым довела Россия.
- Он отметил, что Украина будет рассматривать вопрос восстановления водоснабжения в Крым исключительно в контексте деоккупации полуострова.
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