Гендиректор Укроборонпрому Гусєв в Японії захворів на коронавірус
Генеральний директор державного концерну Укроборонпром Юрій Гусєв захворів на COVID-19. Позитивний результат тесту він отримав, перебуваючи з візитом у Японії.
Источник:фейсбук Юрія Гусєва
Юрій Гусєв 16 березня перебуває у Японії у складі офіційної української делегації на чолі з міністром оборони України Андрієм Тараном.
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У гендиректора Укроборонпрому – коронавірус
На жаль, сьогодні (16 березня – 24 канал) вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19,
– повідомив Гусєв.
Гендиректор Укроборонпрому перебуває в Посольстві України в Японії на самоізоляції. За його словами, почувається добре.
Щодо усіх робочих питань Гусєв залишається з командою державного концерну на постійному зв'язку дистанційно.
Через COVID-19 голова Укроборонпрому пропустить переговори з японською стороною.
Що відомо про Юрія Гусєва
- Він народився 15 листопада 1979 року в Коростишеві на Житомирщині.
- Президент призначив Гусєва головою Укроборонпрому 3 грудня 2020 року.
- До цього він був головою Херсонської області.
- А також балотувався в парламент від "Слуги народу", проте в якийсь момент знявся з виборів.
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