Гендиректор Укроборонпрома Гусев в Японии заболел коронавирусом
Генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Юрий Гусев заболел COVID-19. Положительный результат теста он получил, находясь с визитом в Японии.
Источник:фейсбук Юрия Гусева
Юрий Гусев 16 марта находится в Японии в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном.
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У гендиректора Укроборонпрома – коронавирус
К сожалению, сегодня (16 марта – 24 канал) уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19
– сообщил Гусев.
Гендиректор Укроборонпрома находится в Посольстве Украины в Японии на самоизоляции. По его словам, чувствует себя хорошо.
По всем рабочим вопросам Гусев остается с командой государственного концерна на постоянной связи дистанционно.
Из-за COVID-19 председатель Укроборонпрома пропустит переговоры с японской стороной.
Что известно о Юрии Гусеве
- Он родился 15 ноября 1979 года в Коростышеве Житомирской области.
- Президент назначил Гусева головой Укроборонпрома 3 декабря 2020 года.
- До этого он был председателем Херсонской области.
- А также баллотировался в парламент от "Слуги народа", однако в какой-то момент снялся с выборов.
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