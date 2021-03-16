Генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Юрий Гусев заболел COVID-19. Положительный результат теста он получил, находясь с визитом в Японии.

Юрий Гусев 16 марта находится в Японии в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном.

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У гендиректора Укроборонпрома – коронавирус

К сожалению, сегодня (16 марта – 24 канал) уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19

– сообщил Гусев.

Гендиректор Укроборонпрома находится в Посольстве Украины в Японии на самоизоляции. По его словам, чувствует себя хорошо.

По всем рабочим вопросам Гусев остается с командой государственного концерна на постоянной связи дистанционно.

Из-за COVID-19 председатель Укроборонпрома пропустит переговоры с японской стороной.

Что известно о Юрии Гусеве

Он родился 15 ноября 1979 года в Коростышеве Житомирской области.

Президент назначил Гусева головой Укроборонпрома 3 декабря 2020 года.

До этого он был председателем Херсонской области.

А также баллотировался в парламент от "Слуги народа", однако в какой-то момент снялся с выборов.

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