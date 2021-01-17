Гендиректор соцсети Parler сбежал из дома после угроз убийством
Гендиректор социальной сети Parler, которая популярна среди сторонников Трампа, – сбежал из дома. Джон Матце сделал это на фоне угроз убийством.
Его адвокат Дэвид Грозбек в судебном иске отметил, что тот был вынужден укрыться со своей семьей после получения "угроз убийством и угроз в отношении собственной безопасности". Об этом сообщает Business Insider.
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Соответствующее представление было частью иска сети Parler против компании Amazon Web Services о возвращении социальной сети в пространство интернета.
В Amazon прекратили предоставлять доступ сети Parler после обнародования заявления о том, что платформа имеет насильственное содержание, что касается штурма Капитолия.
Amazon заявил, что Parler не мог и не желал удалять "содержимое, что угрожает общественной безопасности, в частности путем подстрекательства к насилию, пыткам и убийствам чиновников и граждан".
После беспорядков в Вашингтоне 6 января компания Google удалила Parler из своего онлайн-магазина.
Беспорядки в Вашингтоне: что надо знать
- Сторонники Дональда Трампа после митинга в Вашингтоне 6 января ворвались в здание Капитолия, где Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на выборах президента.
- В Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. В результате штурма Капитолия погибли 5 человек.
- В то же время по меньшей мере 70 лицам предъявили различные обвинения, в том числе за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение в госучреждение.
- Штурм Капитолия начался после митинга, на котором Трамп произнес речь и призвал людей идти к зданию Конгресса. Из-за этого конгрессмены-демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к бунту. Палата представителей проголосовала за его импичмент.
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