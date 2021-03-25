Гендиректор Днепропетровской больницы имени Ильи Мечникова Сергей Рыженко баллотировался в мэры города. Он рассказал, политика нужна, чтобы обеспечивать медучреждение.

Каждый приход в политику добавил ресурсы, – Рыженко

Врач отметил, что в Днепре они постоянно вовлечены в политический процесс. Больница, которая уже 7 лет спасает раненых на Донбассе украинских военных, во многом зависит именно от политиков.

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Если бы я не был несколько раз депутатом всех советов, наверняка бы не было того акцента. Не получилось бы больницу Мечникова содержать в надлежащем виде. Наверное, это не была бы больница, которую знают сегодня не только в Украине. Политика в этом помогает,

– сказал Рыженко.

Он добавил, что не стесняется того, что занимался политикой, ведь это давало больнице возможность получить дополнительные ресурсы, которые шли на лечение и восстановление больных.

Без политики никуда

Рыженко заявил, что для того, чтобы приумножить материальную базу медучреждения, необходима политика.

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"Потому что есть доступ к людям, которые принимают решения. Это очень важно в наше время, чтобы показать, как это необходимо. Поэтому политика – местная или региональная – обязательно присутствуют", – отметил врач.

Что известно о Сергее Рыженко