Где Зеленский будет праздновать Новый год: ответ Ермака
Президент Владимир Зеленский отпразднует Новый год на Ивано-Франковщине. Локацией для зимних праздников украинский лидер выбрал государственную резиденцию "Синегора".
Новый год Зеленский встретит в селе Гута. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "Новое время".
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По моей информации, Новый год президент будет праздновать в Гуте,
– подчеркнул Ермак.
Что известно о резиденции "Синегора"
- "Синегора" расположена в карпатском массиве Горганы возле села Гута на территории национального природного парка.
- Площадь резиденции составляет более 10 тысяч гектаров.
- Там расположен отель и 6 коттеджей.
- За сутки проживания в отеле придется заплатить от 300 до 3 000 гривен.
Что Зеленский говорит о предстоящем годе
- Украинский лидер подчеркнул, что 2021 год должен стать легче для украинцев, чем 2020.
- В то же время для себя Зеленский ожидает ряд вызовов. Президент отметил, что "для меня он будет таким же, как 2020, возможно, даже тяжелее".
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