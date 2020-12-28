Президент Владимир Зеленский отпразднует Новый год на Ивано-Франковщине. Локацией для зимних праздников украинский лидер выбрал государственную резиденцию "Синегора".

Новый год Зеленский встретит в селе Гута. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "Новое время".

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По моей информации, Новый год президент будет праздновать в Гуте,

– подчеркнул Ермак.

Что известно о резиденции "Синегора"

"Синегора" расположена в карпатском массиве Горганы возле села Гута на территории национального природного парка.

Площадь резиденции составляет более 10 тысяч гектаров.

Там расположен отель и 6 коттеджей.

За сутки проживания в отеле придется заплатить от 300 до 3 000 гривен.

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