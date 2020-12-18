Где-то в уголке тихонько заплакал одинокий Киселев, – Зеленский о Госбюджете-2021
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с принятием Госбюджета-2021. По словам украинского лидера, мы продолжили ломать старые традиции и во второй раз доказали, что бюджет можно принять вовремя.
Принятие Госбюджета-2021 в этом году также показало, что можно обойтись без торгов и так называемых "хотелок". Об этом Зеленский заявил в своем обращении к украинцам.
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По словам президента, именно поэтому Госбюджет-2021 стал объектом разнообразного политического буллинга: лавины фейков, манипуляций, мифов.
Дезинформации было столько, что где-то в уголке тихонько заплакал одинокий Киселев (Дмитрий Киселев, российский пропагандист – 24 канал),
– подчеркнул Зеленский.
Что еще сказал Зеленский о Госбюджете-2021
- На медицину выделено почти 160 миллиардов гривен – больше всего за всю историю независимой Украины.
- Зарплату медикам уже подняли на 30%, однако в 2021 году будут работать над ее дальнейшим ростом.
- В планах на 2021 год также есть оснащение 210 приемных отделений 450 новыми машинами скорой помощи.
- Доплаты медикам, которые борются с коронавирусом, продолжатся.
- Образование и наука получат в общей сложности почти 170 миллиардов.
- На 20% поднимут зарплаты педагогам.
- На оборону выделят более 170 миллиардов гривен. Кроме того, в течение года поддержку получат пограничники, спасатели и пожарные. Поэтому сектор безопасности и обороны получит в целом более 267 миллиардов гривен.
- С 1 января в Украине вырастет минимальная зарплата: до 6 тысяч. В течение года она вырастет до 6,5 тысяч гривен.
- Украина продолжит строить дороги и мосты.
- В стране начнется реставрация музеев и замков.
Смотрите видеообращение Зеленского:
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