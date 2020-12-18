Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с принятием Госбюджета-2021. По словам украинского лидера, мы продолжили ломать старые традиции и во второй раз доказали, что бюджет можно принять вовремя.

Принятие Госбюджета-2021 в этом году также показало, что можно обойтись без торгов и так называемых "хотелок". Об этом Зеленский заявил в своем обращении к украинцам.

Актуально Зеленский записал новое видеообращение: что сказал президент

По словам президента, именно поэтому Госбюджет-2021 стал объектом разнообразного политического буллинга: лавины фейков, манипуляций, мифов.

Дезинформации было столько, что где-то в уголке тихонько заплакал одинокий Киселев (Дмитрий Киселев, российский пропагандист – 24 канал),

– подчеркнул Зеленский.

Что еще сказал Зеленский о Госбюджете-2021

На медицину выделено почти 160 миллиардов гривен – больше всего за всю историю независимой Украины.

Зарплату медикам уже подняли на 30%, однако в 2021 году будут работать над ее дальнейшим ростом.

В планах на 2021 год также есть оснащение 210 приемных отделений 450 новыми машинами скорой помощи.

Доплаты медикам, которые борются с коронавирусом, продолжатся.

Образование и наука получат в общей сложности почти 170 миллиардов.

На 20% поднимут зарплаты педагогам.

На оборону выделят более 170 миллиардов гривен. Кроме того, в течение года поддержку получат пограничники, спасатели и пожарные. Поэтому сектор безопасности и обороны получит в целом более 267 миллиардов гривен.

С 1 января в Украине вырастет минимальная зарплата: до 6 тысяч. В течение года она вырастет до 6,5 тысяч гривен.

Украина продолжит строить дороги и мосты.

В стране начнется реставрация музеев и замков.

Смотрите видеообращение Зеленского: