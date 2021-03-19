Где в Украине уже ввели локдаун: перечень регионов
Из-за сложной ситуации с коронавирусом локдаун с 19 марта ввели во всей Львовской области. С 20 марта он начнет действовать в Киеве. Кроме того, карантин усилили и в других регионах.
Источник:24 канал
В марте ситуация с коронавирусом ухудшилась. Например, 18 марта в Украине обнаружили более 15 тысяч больных.
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Локдаун в Киеве
Из-за стремительного увеличения новых больных коронавирусом в Киеве с 20 марта вводят локдаун. Он продлится до 9 апреля включительно.
Ограничения:
- Запретят работу учреждений культуры, торгово-развлекательных центров.
- Отменят проведение массовых мероприятий, ограничат проведение религиозных.
- Общепиты будут работать, готовя еду на вынос.
- Парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи.
- После окончания каникул школы перейдут на дистанционное обучение, но детские сады будут работать.
- Общественный транспорт будет курсировать, но людей будут перевозить только на сидячих местах.
Локдаун во Львове
Сначала решили ввести локдаун во Львове, но потом расширили на всю Львовскую область. Он действует с 19 до 29 марта, однако, при необходимости, могут и продлить.
Ограничения
- Рестораны и кафе могут только готовить еду на вынос.
- Запрещена работа торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков.
- Не работают спортзалы, фитнес-центры, бассейны.
- Нельзя проводить массовые мероприятия.
- Работают только продуктовые магазины, магазины бытовой химии и средств гигиены, АЗС, почта, аптеки и ветаптеки и тому подобное.
Красная зона
Также строгие ограничения действуют и в красной зоне карантина, в которую сейчас попали несколько регионов:
- Киев,
- Житомирская область,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая области.
Ограничения в зонах карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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