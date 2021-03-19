Из-за сложной ситуации с коронавирусом локдаун с 19 марта ввели во всей Львовской области. С 20 марта он начнет действовать в Киеве. Кроме того, карантин усилили и в других регионах.

В марте ситуация с коронавирусом ухудшилась. Например, 18 марта в Украине обнаружили более 15 тысяч больных.

Важно Более 15 тысяч больных, 262 – жертвы: ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается

Локдаун в Киеве

Из-за стремительного увеличения новых больных коронавирусом в Киеве с 20 марта вводят локдаун. Он продлится до 9 апреля включительно.

Ограничения:

Запретят работу учреждений культуры, торгово-развлекательных центров.

Отменят проведение массовых мероприятий, ограничат проведение религиозных.

Общепиты будут работать, готовя еду на вынос.

Парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи.

После окончания каникул школы перейдут на дистанционное обучение, но детские сады будут работать.

Общественный транспорт будет курсировать, но людей будут перевозить только на сидячих местах.

Локдаун во Львове

Сначала решили ввести локдаун во Львове, но потом расширили на всю Львовскую область. Он действует с 19 до 29 марта, однако, при необходимости, могут и продлить.

Ограничения

Рестораны и кафе могут только готовить еду на вынос.

Запрещена работа торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений, непродовольственных рынков.

Не работают спортзалы, фитнес-центры, бассейны.

Нельзя проводить массовые мероприятия.

Работают только продуктовые магазины, магазины бытовой химии и средств гигиены, АЗС, почта, аптеки и ветаптеки и тому подобное.

Красная зона

Также строгие ограничения действуют и в красной зоне карантина, в которую сейчас попали несколько регионов:

Киев,

Житомирская область,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Черновицкая области.

Обратите внимание! Также карантин усилили в Харьковской области, Сумской и в Хмельницком.



Ограничения в зонах карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала