Где Трамп проведет последнее Рождество на посту президента: что пишут СМИ
Сейчас действующий президент США Дональд Трамп встретит Рождество и Новый год в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Ранее СМИ писали, что политик может провести зимние праздники в Белом доме.
Информацию о том, где и как Трамп будет праздновать последнее Рождество и Новый год на посту президента Соединенных Штатов, сообщает USA Today со ссылкой на собственные источники.
Ранее Трамп грозится не покидать Белый дом в день инаугурации Байдена, – СМИ
Собеседники издания получили данные от Секретной службы США. По их словам, Трамп отправится во Флориду 23 декабря. В Вашингтон он вернется 3 января.
Что СМИ писали ранее
- Была информация, что пока действующий глава США проведет Рождество в Белом доме.
- Кроме того, писали о версии, что Трамп поедет в Мар-а-Лаго и не вернется в Вашингтон на инаугурацию избранного президента Джо Байдена. Ее планируют провести 20 января.
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