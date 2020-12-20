Сейчас действующий президент США Дональд Трамп встретит Рождество и Новый год в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Ранее СМИ писали, что политик может провести зимние праздники в Белом доме.

Информацию о том, где и как Трамп будет праздновать последнее Рождество и Новый год на посту президента Соединенных Штатов, сообщает USA Today со ссылкой на собственные источники.

Ранее Трамп грозится не покидать Белый дом в день инаугурации Байдена, – СМИ

Собеседники издания получили данные от Секретной службы США. По их словам, Трамп отправится во Флориду 23 декабря. В Вашингтон он вернется 3 января.

Что СМИ писали ранее

Была информация, что пока действующий глава США проведет Рождество в Белом доме.

Кроме того, писали о версии, что Трамп поедет в Мар-а-Лаго и не вернется в Вашингтон на инаугурацию избранного президента Джо Байдена. Ее планируют провести 20 января.

Обратите внимание! Коллегия выборщиков 15 декабря утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. Он получил 302 голоса. Однако Трамп продолжает свою политику непризнания результатов голосования. Он и в дальнейшем утверждает, что выборы были "мошенническими" и сопровождались массовыми фальсификациями. Больше об этом – по ссылке.