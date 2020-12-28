В Украине уже полным ходом идет подготовка к новогодне-рождественским праздникам. Также будут праздновать и первые лица государства, в том числе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

О том, где проведет свои праздники глава Кабинета Министров Украины, рассказала его пресс-секретарь Ольга Куришко в комментарии Интерфаксу.

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Она сообщила, что Денис Шмыгаль проведет Новый год и Рождество вместе с семьей во Львове.

К слову, в декларации премьера указан дом во Львове, где он живет вместе с семьей. Львовский дом на 215 квадратных метров зарегистрирован на жену главы правительства Екатерину и является единственным жилым помещением в его декларации.

Что еще известно о праздновании политиков:

Президент Владимир Зеленский собирается праздновать Новый год в государственной резиденции "Синегора".

Она расположена в украинских Карпатах – вблизи села Гута Ивано-Франковской области.

Село Гута Ивано-Франковской области: карта