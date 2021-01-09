На время локдауна, который стартовал в Украине 8 января, Кабмин ограничил продажу некоторых товаров. Украинцы восприняли это с возмущением и непониманием. В то же время в Минздраве отметили, что сигареты, как и раньше, свободно можно покупать в киосках, ведь на них запрет правительства не распространяется.

Киоски не принимают посетителей, поэтому их деятельность не прекращается на время локдауна. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

Важно В Минздраве объяснили, что можно продавать в магазинах во время локдауна

Ранее в Минздраве отметили, что продавать табачные изделия в супермаркетах во время локдауна не запрещено.

Что касается реализации сигарет – еще один вопрос, которым очень обеспокоено население. Их можно с легкостью приобрести в киосках, поскольку там прием посетителей не осуществляется,

– заявил Степанов.

Он добавил, что в киосках украинцы смогут также приобрести кофе, сигареты, батарейки и прессу.

Обратите внимание! В первый день локдауна некоторые супермаркеты не продавали сигареты и презервативы. Хотя, согласно постановлению Кабмина, на эти категории запрет не распространяется.

Скандал с "карантинными полочками" в магазинах

8 января во многих магазинах появились полочки, завешенные красными лентами. В сети их назвали "карантинными". Так во время локдауна украинцы не смогут купить в магазинах "особо опасные товары", среди которых:

женские колготки;

носки;

лампочки;

посуду.



Какие товары можно продавать во время локдауна / Инфографика 24 канала