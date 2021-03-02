Где и когда вакцинируется от COVID-19 президент Зеленский
Украинский президент Владимир Зеленский вслед за главой Минздрава вакцинируется от коронавируса. Прививку он получит 2 марта.
Источник:"РБК-Украина"
Вакцинацию ему проведут в ходе рабочей поездки в зону проведения ООС на Донбассе – вместе с другими военными.
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Такую информацию обнародовал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, украинского президента вакцинируют препаратом от AstraZeneca.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов пообещал публично вакцинироваться вместе с Зеленским. Первую дозу препарата главе Минздрава ввели накануне, 1 марта.
Впоследствии чиновник сообщил, что "хочет разочаровать сторонников теории предательства". Он отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности в привычном темпе.
Что известно о вакцине от AstraZeneca
- Британская компания AstraZeneca производит вакцину Covishield. Ее нужно вводить дважды, с интервалом от 4 до 12 недель.
- Мощности производства расположены в Индии. Степанов лично летал в эту страну, чтобы договориться о закупке препарата.
- Институт сыворотки Индии утверждает, что вакцина Covishield прошла все этапы испытаний, об этом сообщает BBC.
- В то же время издание пишет, что группа по защите прав пациентов считает, что одобрение Covishield "было несколько поспешным".
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