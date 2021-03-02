Украинский президент Владимир Зеленский вслед за главой Минздрава вакцинируется от коронавируса. Прививку он получит 2 марта.

Вакцинацию ему проведут в ходе рабочей поездки в зону проведения ООС на Донбассе – вместе с другими военными.

Обратите внимание Можно ли заразиться коронавирусом через вакцину

Такую информацию обнародовал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, украинского президента вакцинируют препаратом от AstraZeneca.

Справка. Вакцинацию украинских военных на Донбассе начали 25 февраля. Прививки бойцам ВСУ проводят на добровольной основе.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов пообещал публично вакцинироваться вместе с Зеленским. Первую дозу препарата главе Минздрава ввели накануне, 1 марта.

Впоследствии чиновник сообщил, что "хочет разочаровать сторонников теории предательства". Он отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности в привычном темпе.

Что известно о вакцине от AstraZeneca