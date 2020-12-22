Народные депутаты активно готовятся к празднованию Нового года и Рождества. В частности, они будут отдыхать до 11 января 2021 года.

Депутаты от фракции "Слуга народа" коллективно не будут праздновать. Из-за пандемии COVID-19 народным избранникам пришлось забыть и о новогодних корпоративах. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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По словам депутата Евгении Кравчук, стоит быть очень осторожным, ведь коронавирус в новогоднюю ночь никуда не исчезнет.

В "Слуге народа" также договорились не летать во время праздников за границу. Или, по крайней мере, не далеко, чтобы обошлось без Мальдив и громких расследований.

Планирую и в Украине, и за границей. Только демократические направления. 2,5 часа на юг, можете посмотреть, где море теплое,

– рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

В то же время нардеп Александр Качура признался, что члены его семьи заболели коронавирусом. Из-за этого он будет праздновать Новый год дома с близкими людьми.

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"И родители сейчас преклонного возраста, поэтому нецелесообразно, чтобы они ехали в город к нам, или мы к ним, потому что есть определенный риск заражения", – рассказал Качура.

Некоторые еще не спланировали празднование Нового года

Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк поделился, что пока ждет ответа жены о планах на новогоднюю ночь, ведь для него важно просто провести время с семьей.

Аналогичная ситуация и у нардепа из "Голоса" Инны Совсун. Она рассказала, что скорее всего будет праздновать Новый год в Киеве с семьей и друзьями.

Я точно не еду за пределы страны. А на Рождество, точнее, в Сочельник, я буду у мамы – это давняя семейная традиция,

– отметила депутат.

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Нардепы посетят родственников

Евгения Кравчук из фракции "Слуга народа" отметила, что во время праздников поедет к семье на Тернопольщину. Она рассказала, что на Рождество в ее семье есть особые традиции.

"12 блюд, песни, дидух, чеснок на углах стола – все как должно быть. У нас даже посуда специальная в украинском стиле. Мы ее используем как раз на Рождество и на Пасху", – поделилась Кравчук.

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Депутат из "Голоса" Галина Васильченко будет провожать 2020 год на Львовщине с семьей и друзьями, подальше от парламентских стен. Она рассказала, что праздники являются прекрасной возможностью, чтобы встретиться со всеми и поколядовать.

Как во Львове обычно происходит – походы в гости, прием гостей у себя дома. Мы никогда не планируем какие-то поездки в горы, или еще куда-то. Для нас уже привычно в этот период быть дома, – поделилась она.

Где будет праздновать президент

Владимир Зеленский также несколько дней отдохнет с семьей на новогодние праздники. Однако, точно не за границей, как в прошлом году.

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В частности, в Офисе Президента сообщили, что во время новогодних праздников президента и первую леди можно будет встретить в каком-то из украинских регионов. Возможно, даже на праздничной ярмарке.