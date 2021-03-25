СНБО принял решение о введении санкций против Виктора Януковича, Николая Азарова и других бывших чиновников. По словам секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова, их лишают всех активов. Говорится и о банковских счетах, и о недвижимости, об имущественных и других правах.

Однако, подчеркнул Данилов, пока трудно сказать, болезненны ли санкции для бывшего президента. Ведь Януковича уже заочно осудили на 13 лет за госизмену и пособничество в ведении войны.

К теме Логично и странно, – Зеленский о санкциях против Януковича и Азарова

Есть очень много непубличных вещей, – Данилов

Когда подписывались Харьковские соглашения, когда сознательно назначали граждан России министрами обороны или в СБУ – как это могло быть? Вообще есть очень много непубличных вещей, ведь после Харьковских соглашений многие процессы шли в СБУ. Там запретили заниматься всем, что связано с Российской Федерацией – те подразделения просто уничтожили,

– рассказал Данилов.

Именно в этом, подчеркнул секретарь СНБО, и состоит государственная измена бывшего руководства страны.

Неизвестная судьба активов Януковича в Украине

Еще один вопрос, который беспокоит Совет нацбезопасности, – куда делись все активы Януковича в Украине?

В 2013 году говорили, что Янукович имеет крупные активы, Александр (старший сын Януковича – 24 канал) имеет большие активы. У меня вопрос: а куда они делись? Кто сегодня является владельцем этих активов и на основании чего? Если собственность этих активов получена законно, то не надо никому волноваться,

– отметил секретарь СНБО.

Однако, если активы бывшего президента оказались в чужих руках незаконным способом – то Данилов пообещал с этим разобраться.

Читайте также Правоохранители проверят все решения с подписью Януковича, – Данилов

Главное о санкциях против Януковича