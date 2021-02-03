За прошедшие сутки 2 февраля пророссийские боевики на Донбассе 8 раз нарушали перемирие. К сожалению, в результате боевых действий погиб украинский военный. В течение текущего дня 3 февраля ни одного обстрела со стороны оккупантов не было.

Источник: фейсбук пресс-центра Объединенных сил

В штабе рассказали о ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 3 февраля. В то же время в штабе добавили, что все продолжают контролировать украинские воины.

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Подробнее о нарушениях 2 февраля

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Вблизи Пивденного боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Шумов оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных Сил. Защитнику оказали медицинскую помощь. Но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.

У Крымского пророссийские наемники применили подствольный гранатомет, а в районе Зайцевого – автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Неподалеку Павлополя оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а вблизи Водяного, что на Приазовье – защитники заметили работу вражеского снайпера.

Неподалеку Авдеевки был зафиксировано пролет беспилотника противника с пересечением линии разграничения. Аппарат сбросил 2 осколочные гранатометные выстрела с ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы беспилотник врага был подавлен.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Какой была ситуация в предыдущие Били из гранатометов: как прошли сутки на Донбассе

Смотрите видео сведения штаба о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 3 февраля

Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 канала