Снайперы, беспилотник и гибель воина ОС: где было неспокойно на Донбассе за прошедшие сутки
За прошедшие сутки 2 февраля пророссийские боевики на Донбассе 8 раз нарушали перемирие. К сожалению, в результате боевых действий погиб украинский военный. В течение текущего дня 3 февраля ни одного обстрела со стороны оккупантов не было.
Источник: фейсбук пресс-центра Объединенных сил
В штабе рассказали о ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 3 февраля. В то же время в штабе добавили, что все продолжают контролировать украинские воины.
К теме На Донбассе от пули врага погиб украинский военный
Подробнее о нарушениях 2 февраля
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
- Вблизи Пивденного боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Неподалеку Шумов оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных Сил. Защитнику оказали медицинскую помощь. Но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.
- У Крымского пророссийские наемники применили подствольный гранатомет, а в районе Зайцевого – автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
- Неподалеку Павлополя оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, а вблизи Водяного, что на Приазовье – защитники заметили работу вражеского снайпера.
- Неподалеку Авдеевки был зафиксировано пролет беспилотника противника с пересечением линии разграничения. Аппарат сбросил 2 осколочные гранатометные выстрела с ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы беспилотник врага был подавлен.
- Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.
Какой была ситуация в предыдущие Били из гранатометов: как прошли сутки на Донбассе
Смотрите видео сведения штаба о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 3 февраля
Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью