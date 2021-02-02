Ветеранку Викторию Котеленец заподозрили в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке в 2014 году. Однако женщина объяснила, что тогда ее даже не было в Украине. Подробнее – читайте далее.

Источник: "Цензор.НЕТ"

До весны 2014 года Котеленец жила в Алексеево-Дружковке на Донетчине. Пережить пришлось много проблем. Сначала похитили ее бывшего мужа.

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Затем неизвестные с оружием выламывали дверь. "Я тогда ухаживала за ребенком, а работал муж. В Донецке, помню, был комендантский час. Случались боевые действия", – припомнила"Фортуна".

Поездка в Россию

В июне 2014 года вместе с бывшим мужем и сыном она уехала в Россию. Это было решение бывшего мужа, у него были родственники в Челябинске.

Мы поехали из Дружковки в Донецк, а оттуда автобусом в Ростовскую область, где несколько недель были в лагере. Оттуда мы поехали в Екатеринбург, а дальше – в Первоуральск,

– рассказала женщина.

Там родные бывшего мужа отказались их принять, семья временно остановилась в пансионате. В сентябре они отправились к брату Котеленец – в Канск, Красноярского края.

Справка. "Фортуна" подчеркнула, что во время "парада" в Донецке 24 августа 2014 года она находилась в Первоуральске, Свердловской области России.

"Тогда я даже ни с кем из Донецка не общалась. Считаю, что они к*нченые, сепары эти. Вернулась в Украину я 15 ноября 2014 года, в Алексеево-Дружковку", – отметила Котеленец

Встреча с СБУшником

Уже в январе 2015 года Котеленец встретила своего будущего мужа. Именно он позвал ее в "Правый сектор". Поначалу в подразделении ее воспринимали настороженно, бросали косые взгляды. Однако впоследствии все наладилось.

О схожести с конвоиром пророссийских боевиков впервые заговорили в декабре 2015 года. Котеленец сама была этим поражена. В 2016 году ей даже угрожали в соцсетях.



Слева – конвоир боевиков, справа – ветеранка / Фото с фейсбука Елены Белозерской

Женщина рассказала, что из-за этого сходства ею заинтересовались представители СБУ. Однажды пришел мужчина, представился Сергеем. С ним несколько раз общались по телефону.

Присылала ему свои фото. Однажды встретились, пристально меня разглядывал, расспрашивал. Потом сказал, что это не я. Больше ничего не было,

– объяснила она.

Заметим, что активисты провели исследование с помощью программы NeuroIdentigraf. Они сравнили фото конвоира с фото ветеранки в разные годы. По выводам программы, это разные люди.

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