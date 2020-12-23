Метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине. Погода будет переменчивой, а снег на днях начнет таять, хоть он периодически будет выпадать и до Нового года.

Долго ли в Украине продержится снежная погода – в эфире 24 канала рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида. Также он рассказал, чего ждать регионам страны.

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Непогода в Киеве

Столица так и не оправилась от утренних пробок 23 декабря. По словам синоптика, вчера состоялось заседание Киевского городского совета, где он рассказал прогноз погоды и настаивал, чтобы коммунальные службы подготовились. Впрочем, сегодня улицы постиг коллапс.

"Неожиданностей для них не должно было бы быть", – подчеркнул Кульбида.

Чего ждать дальше

Как отметил директор Укргидрометцентра, украинцам стоит ожидать очень переменчивой погоды. Впрочем, до Нового года кардинальных погодных изменений не будет.

Завтра (24 декабря – 24 канал), температура будет плюсовой, а снег начнет таять. Потом будет выпадать новый. Так будет продолжаться время от времени,

– поделился синоптик.

Специалист добавил, что переменчивой погода будет в Центральном, Западном и Северном регионах Украины. На юге снега практически не будет – он будет падать, но очень быстро растает.

Почему погода ухудшается

Синоптик объяснил: климат меняется. Средняя температура холодного периода в Украине уже выросла на 1,5 – 2 градуса, в зависимости от месяца. Так, количество осадков под видом дождя увеличилось, а снега – уменьшилось, хотя общее количество не изменилось.

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Какой прогноз погоды на Новый год?

По предварительным оценкам, на Новый год метеорологи ждут небольшой минус в ночные часы. На саму новогоднюю ночь может быть -1...-2 градуса мороза. Днем температура будет плюсовой.

Потому ждать настоящий Новый год с морозами и снегопадами, к сожалению, не придется.

Смотрите видео: Кульбида рассказал о погоде в Украине