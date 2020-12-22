Большинство украинцев меня там встретят: где Корниенко будет отдыхать на новогодние праздники
Александр Корниенко заявил, что для отдыха на новогодние праздники выбрал "недорогой курорт". Первый заместитель председателя "Слуги народа" добавил, что каждый украинец может встретить его в Египте.
В то же время Корниенко опроверг информацию о существовании во фракции якобы запрета депутатам отдыхать на дорогих курортах. Об этом он сказал на пресс-конференции, пишет 24 канал.
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Где будет отдыхать Корниенко
Для себя Александр Корниенко выбрал "недорогой" Египет. Он добавил, что при выборе страны он учитывал темпы распространения коронавируса.
Можно поехать в страну зеленой зоны, а вернуться из страны, извините, красной зоны и попасть на самоизоляцию,
– заметил он.
Корниенко отметил, что многие депутаты спокойно реагируют на возможность провести отдых либо в Украине, либо в доступных странах.
Арахамия пошутил, обращаясь к Корниенко: "Анонсируйте: куда, когда. И все журналисты приедут в командировку". Корниенко отреагировал на эти слова следующим образом: "Если кому-то интересно, то пусть напишут запрос... и я вам отвечу".
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