Александр Корниенко заявил, что для отдыха на новогодние праздники выбрал "недорогой курорт". Первый заместитель председателя "Слуги народа" добавил, что каждый украинец может встретить его в Египте.

В то же время Корниенко опроверг информацию о существовании во фракции якобы запрета депутатам отдыхать на дорогих курортах. Об этом он сказал на пресс-конференции, пишет 24 канал.

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Где будет отдыхать Корниенко

Для себя Александр Корниенко выбрал "недорогой" Египет. Он добавил, что при выборе страны он учитывал темпы распространения коронавируса.

Можно поехать в страну зеленой зоны, а вернуться из страны, извините, красной зоны и попасть на самоизоляцию,

– заметил он.

Корниенко отметил, что многие депутаты спокойно реагируют на возможность провести отдых либо в Украине, либо в доступных странах.

Арахамия пошутил, обращаясь к Корниенко: "Анонсируйте: куда, когда. И все журналисты приедут в командировку". Корниенко отреагировал на эти слова следующим образом: "Если кому-то интересно, то пусть напишут запрос... и я вам отвечу".

Список стран зеленой и красной зоны читайте в материале 24 канала.