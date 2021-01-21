Жуткий пожар в Харькове: ГБР возбудило дело против сотрудников ГСЧС
После ужасного пожара, который вспыхнул 21 января в доме престарелых, появилась информация, что работники ГСЧС ненадлежаще выполняли свои обязанности. ГБР начало проверять эту информацию и начало досудебное расследование.
ГБР проверит, не было ли нарушений со стороны работников ГСЧС во время проверок противопожарной безопасности в доме престарелых. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Что было раньше Пожар в доме престарелых в Харькове: по меньшей мере 15 погибших – фото, видео
Известно, что в ГБР уже возбудили дело по статье 367 о служебной халатности. Если вину сотрудников ГСЧС докажут, то им грозит:
- от 2 до 5 лет лишения свободы;
- к 3 годам лишения права занимать определенные должности;
- штраф.
Заметим, что предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с электрообогреватели.
Что известно о пожаре в доме престарелых
- 21 января в Харькове возник пожар в доме престарелых. Возгорание возникло на втором этаже жилого дома, предварительно переоборудованном под дом престарелых.
- Полиция уже открыла уголовное производство по факту пожара в доме престарелых. Сейчас правоохранители решают вопрос о задержании владелицы пансионата.
- Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. В Харькове 22 января объявят траур по погибшим.
- Кабинет Министров создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин трагедии.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter