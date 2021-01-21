После ужасного пожара, который вспыхнул 21 января в доме престарелых, появилась информация, что работники ГСЧС ненадлежаще выполняли свои обязанности. ГБР начало проверять эту информацию и начало досудебное расследование.

ГБР проверит, не было ли нарушений со стороны работников ГСЧС во время проверок противопожарной безопасности в доме престарелых. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

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Известно, что в ГБР уже возбудили дело по статье 367 о служебной халатности. Если вину сотрудников ГСЧС докажут, то им грозит:

от 2 до 5 лет лишения свободы;

к 3 годам лишения права занимать определенные должности;

штраф.

Заметим, что предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с электрообогреватели.

Актуально! На момент пожара в доме престарелых находилось 33 человека. Вследствие него погибли 15 человек, не менее 11 пострадавших госпитализировали в больницы города.

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